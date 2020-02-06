Лукашенко обвинил Россию в нарушении поставок нефти

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На совещании по работе энергокомплекса Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушает свои обязательства по поставкам нефти.

«Хотя при их подписании (межправительственных договоренностей - прим.ред.) нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», - цитирует слова Лукашенко агентство «БелТА».

Также президент РБ отметил, что Белоруссия будет вынуждена корректировать планы развития экономики. «Хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», - сказал Лукашенко.

В рамках совещания глава государства также поинтересовался у правительства, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное - поступательный рост доходов всех слоев населения. «Ни от одной программы мы отказаться не можем», - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 7 февраля Александр Лукашенко встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.