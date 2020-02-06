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Лукашенко обвинил Россию в нарушении поставок нефти

15:18 6.02.2020
Фото с сайта belta.by
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На совещании по работе энергокомплекса Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушает свои обязательства по поставкам нефти.

«Хотя при их подписании (межправительственных договоренностей - прим.ред.) нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», - цитирует слова Лукашенко агентство «БелТА».

Также президент РБ отметил, что Белоруссия будет вынуждена корректировать планы развития экономики. «Хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», - сказал Лукашенко.

В рамках совещания глава государства также поинтересовался у правительства, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное - поступательный рост доходов всех слоев населения. «Ни от одной программы мы отказаться не можем», - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 7 февраля Александр Лукашенко встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 22:33
Гость: в. советник

ты какой то не правильный русский у соловьева дача в италии у брылева в англии .Не засланный ли ты казачек?
06.02.2020, 21:57
Гость: Не менее русский

Давай посмотрим дальше твоего носа: тема Украины, которая такая, сякая и разэтакая, разумных людей уже не вставляет. Срочно понадобилась новая вражина, ибо без вражины вообще пропадаём. Потому и начали баламутить темку про Беларусь. Безусловно, папаколи такой же патологический властолюб, как нашевсёеслинеонтокто, думающий прежде всего о сохранении своей задницы на троне, который может зашататься из- за сомнительных разборок с нефтью.
Ну и чо?! Нам с тобой в частности? Выклянчит он, или не выклянчит свою халявную пайку,- нам с тобой в любом случае,- ноль и хрен повдоль. Стать дерьмом, нагадить кому- то в душу, повестись на эту драную пропаганду... Очень легко, просто и быстро. Потом- то что? Видели уже, на примере Украины. Не кончилось по большому счёту ничем. Так сейчас, с новым назначенным "врагом", стОит ли орать: "Ату его!"?
Попробуй жить своим умом, не оглядываясь на климактерические дёрганья помянутых "лидеров" и правильно понявших их заказ представителей второй древнейшей.
06.02.2020, 21:40
Гость: Русский

..как "какой"?!..)))
Сам настоящий РУССКИЙ, для которого ИНТЕРЕСЫ Русских и Россиян - ВЫШЕ ,чем проблемы других граждан из-за бугра. А это значит только ОДНО: Богатство России должно идти ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ её Граждан!. Точка.
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