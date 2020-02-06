В Израиле наезд на военных расследуют как теракт

19:25

В Иерусалиме неизвестный в четверг, 6 февраля, врезался в толпу военнослужащих-новобранцев бригады "Голани". В результате пострадали 14 человек, в том числе 12 солдат и двое гражданских лиц. Двое пострадавших госпитализированы, один из них - с тяжелыми травмами, другой - с легкими, сообщает DW.

Власти квалифицируют случившееся как теракт.

ЧП произошло после присяги новобранцев, призванных в армию в ноябре 2019 года. Церемония проходила возле Стены Плача, которая кроме сакрального значения является и популярным туристическим местом. После этого военнослужащие пошли на прогулку, во время которой и произошел автомобильный теракт, сообщает издание newsru.co.il.

Новобранцы не успели выстрелить по автомобилю, в котором сидел злоумышленник и тот скрылся с места происшествия.