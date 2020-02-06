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В Израиле наезд на военных расследуют как теракт

19:25 6.02.2020
Фото: Пресс-служба МАДА

В Иерусалиме неизвестный  в четверг, 6 февраля, врезался в толпу военнослужащих-новобранцев бригады "Голани". В результате пострадали 14 человек, в том числе 12 солдат и двое гражданских лиц. Двое пострадавших госпитализированы, один из них - с тяжелыми травмами, другой - с легкими, сообщает DW.

Власти квалифицируют случившееся как теракт.

ЧП произошло после присяги новобранцев, призванных в армию в ноябре 2019 года. Церемония проходила возле Стены Плача, которая кроме сакрального значения является и популярным туристическим местом. После этого военнослужащие пошли на прогулку, во время которой и произошел автомобильный теракт, сообщает издание newsru.co.il.

Новобранцы не успели выстрелить по автомобилю, в котором сидел злоумышленник и тот скрылся с места происшествия.

Темы: Израиль, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2020, 02:54
Гость: Вася

Партизаны совершили вылазку против оккупантов.
06.02.2020, 22:40
Гость: Alex203

А Трампа, который его подстрекал?
06.02.2020, 21:10
Гость: blog2038,.

Этого духа уже поймали.
Все комментарии (4)
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