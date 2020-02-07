В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

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Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

По его словам, самолет удалось увести на российскую авиабазу.

Инцидент произошел в четверг после 2 часов ночи. Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска, в ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

Именно в этот момент в районе международного аэропорта Дамака на посадку заходил пассажирский лайнер Airbus-320 и только благодаря оперативным действиям диспетчеров воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением аэробус удалось увести из зоны поражения и посадить на запасной аэродром на базе Хмеймим.

Конашенков добавил, что Израиль имеет возможность отслеживать движение пассажирских рейсов и прекрасно знал о воздушной обстановке в районе аэропорта Дамаска. Нанесение ударов во время захода пассажирского самолета было сделано намеренно, чтобы исключить ответные действия сирийских ПВО. Таким образом Израиль использует гражданские самолеты в качестве "живого щита".

"Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", — заявил генерал, выразив сожаление в связи с тем, что "подобные операции израильских стратегов" "ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".

Месяцем ранее, 11 января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за "вражескую цель".

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.