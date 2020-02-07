В Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе

13:27

В Китае скончался врач, первым заявивший о появлении нового штамма коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что врач Ли Вэньлян в декабре 2019 года в соцсетях написал о появлении нового вирусного штамма. Тогда он ошибочно назвал его вирусом, вызывающим атимичную пневмонию (SARS).

Позже медики установили, что это новый штамм коронавируса. Тогда, в декабре, новость о появлении нового вируса, благодаря коллегам Вэньляна, распространилась по соцсетям. Медиков, распространявших информацию, вызывали в полицию Уханя и предупреждали о неуместности распространения непроверенной информации.

Согласно данным СМИ, Вэньлян скончался от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Комитет здравоохранения провинции Хубэй в Китае выразил соболезнования родным умершего.Кончина доктора вывала широкий резонанс в китайских соцсетях.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31,161 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях