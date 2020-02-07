]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе

13:27 7.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В Китае скончался врач, первым заявивший о появлении нового штамма коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что врач Ли Вэньлян в декабре 2019 года в соцсетях написал о появлении нового вирусного штамма. Тогда он ошибочно назвал его вирусом, вызывающим атимичную пневмонию (SARS).

Позже медики установили, что это новый штамм коронавируса. Тогда, в декабре, новость о появлении нового вируса, благодаря коллегам Вэньляна, распространилась по соцсетям. Медиков, распространявших информацию, вызывали в полицию Уханя и предупреждали о неуместности распространения непроверенной информации.

Согласно данным СМИ, Вэньлян скончался от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Комитет здравоохранения провинции Хубэй в Китае выразил соболезнования родным умершего.Кончина доктора вывала широкий резонанс в китайских соцсетях.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31,161 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях

Темы: Коронавирус
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2020, 21:56
Гость: НХ

Представляется странным, что врач в соцсетях написал о появлении НОВОГО ВИРУСНОГО ШТАММА. На каком основании он это решил, да ещё всех об этом оповестил? Для идентификации вируса у него как врача не было никаких возможностей. Не медики установили, что это новый штамм коронавируса, а специалисты-вирусологи, использующие современные методы и оборудование, которого нет у врачей. Он мог лишь заподозрить, что заболевание вызвано каким-то новым вирусом, не более. И вот он умирает якобы от короновирусной инфекции. Хотя появилтсь и другие сообщения о причине смерти...
07.02.2020, 20:04
Гость: Странно?

А почему не написали, что этот врач предупредил власти о новом вирусе еще в декабре, за что его посадили в каталажку? Или это не важно? За то время, пока власти Китая скрывали проблему, заразились десятки тысяч человек.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации