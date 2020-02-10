Моральное дно: Украина взяла в заложники останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова

Идейные потомки гитлеровской прислуги издеваются над родственниками борца с нацизмом



Николай Иванович Кузнецов. Фото с сайта wikimedia.org

Мэр Львова Андрей Садовой ответил на просьбу племянниц легендарного разведчика Николая Кузнецова о предоставлении возможности перевезти с Западной Украины прах героя. Львовский градоначальник отказал и заявил, что родные не получат останки Кузнецова, «пока Россия не вернет удерживаемых украинцев».

Нужно сказать, что мэр Львова повел себя, как настоящий садист. Дело в том, что могила выдающегося борца с нацизмом подвергается постоянным надругательствам, и родственники Кузнецова, конечно, спокойно наблюдать за этим не могут.

Подобное поведение чиновника сродни выливания на себя ушата с помоями. Дело в том, что вклад Николая Кузнецова в победу над нацизмом в целом и освобождение Украины в частности огромен.

Будущий разведчик родился в деревне Зырянка Пермской губернии 27 июля 1911 года. Молодость у него была, мягко говоря, непростая. Кузнецов еще подростком потерял отца (умершего от туберкулеза) и прервал из-за этого учебу в техникуме. Восстановившись в другом учебном заведении, парень стал жертвой клеветников, обвинивших его в «сокрытии кулацкого происхождения» (хотя его отец на самом деле в Гражданскую войну сражался в рядах Красной армии). Из-за этого его отчислили из техникума и исключили из комсомола. Восстановиться ему было непросто.

Работая учетчиком объема срубленных и растущих деревьев в земельном управлении, Кузнецов вскрыл коррупционную схему, однако за компанию с преступниками сам получил судимость. Несмотря на все жизненные перипетии, Кузнецов оставался большим патриотом и верил в коммунистические идеи.

На идейного парня обратили внимание в НКВД и привлекли к сотрудничеству. Параллельно со своей основной работой Кузнецов с револьвером в руках гонялся по лесам за бандитами. А потом внимание органов привлекли потрясающие лингвистические способности молодого человека. Проведя всю жизнь на Урале, он прекрасно разговаривал сразу на нескольких языках: немецком, коми, польском. Кузнецова решили использовать в контрразведке.

Парня отправили в Москву. Чтобы обойти вопросы кадровиков о судимости и исключении из комсомола, руководство нашло «элегантный» выход: его оформили как спецагента с окладом по ставке оперуполномоченного центрального аппарата. Де-факто он был «опером под прикрытием», но звание ему не присваивали. Изображая из себя сотрудника секретных предприятий со связями в высшем обществе, Кузнецов был вхож в те же круги, что и иностранные дипломаты. Это позволило ему добыть накануне войны массу полезных данных о Германии для советских органов госбезопасности.

В начале войны Кузнецова как особо ценного сотрудника берегли, ограничившись всего одной боевой командировкой. Однако Николай рвался на фронт. В 1942 году его решили отправить в тыл врага под видом немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта. После тщательной подготовки его забросили на Украину в расположение отряда спецназначения «Победители», которым руководил легендарный Дмитрий Медведев.



Николай Кузнецов (Пауль Зиберт, четвертый слева), партизаны Иван Приходько и Ян Каминский. Фото с сайта wikimedia.org

Кузнецов умудрялся гениально совмещать сразу два дела: разведку и ликвидацию высокопоставленных нацистских преступников. Под видом немецкого офицера он проникал в гарнизоны оккупантов и втирался в доверие к гитлеровцам. Разведчик получил информацию о секретном бункере Гитлера под Винницей, попытке летнего наступления вермахта в 1943 году и подготовке покушения на «Большую Тройку» в Тегеране. Также он организовал ликвидацию 11 высокопоставленных наци. Кроме того, Кузнецов с огромным риском для жизни спасал из-под носа у палачей еврейских детей.

В 1944 году «Зиберт» двинулся на Запад вместе с отступающими нацистами. При этом он очень рисковал – гитлеровцы уже в общих чертах представляли, кто является источником их проблем. 9 марта 1944-го Кузнецова убили бандиты УПА*, пытавшиеся затем выторговать себе награду у своих гитлеровских хозяев.

Все обстоятельства гибели разведчика так до конца и не были выяснены.

Через полгода после гибели Николаю Кузнецову присвоили звание Героя Советского Союза. Для Советской Украины уроженец Пермской губернии стал без преувеличения национальным героем. В честь него назвали город в Ровенской области и множество улиц в УССР, ему установили несколько памятников. Он стал прообразом целого ряда киногероев.

Однако времена меняются. В 2014 году к власти на Украине пришла команда, состоящая из потомков (когда кровных, а когда - идейных) тех самых бандеровских преступников, которые сжигали по команде нацистов села и города на оккупированных территориях, убивали евреев, вырезали детские больницы, грабили и насиловали своих бывших соотечественников. И Николай Кузнецов, сделавший огромный вклад в изгнание с Украины нацистов, стал идейным врагом новой украинской власти.

В 2015 году город Кузнецовск переименовали, а памятник герою в селе Повча уничтожили. В 2018-ом подонки несколько раз осквернили могилу Кузнецова во Львове. И вот теперь «мэр», которого язык не поворачивается называть даже человеком, взял в заложники уже мертвого героя.



Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове. Фото с сайта wikimedia.org

Возможно, таким образом это существо пытается избежать окончательного политического банкротства. Еще несколько лет назад заискивающего с бандеровцами Садового рассматривали как одного из основных кандидатов на пост президента Украины. Однако когда от него потребовали реальных дел, шарик Садового и его партии «Самопомощь» быстро сдулся. Вся Украина наблюдала в прямом эфире, как мэр одного из богатейших городов страны был не в состоянии даже убрать с улиц горы мусора, догонявшие по высоте Карпаты. В итоге сегодня украинские социологи не дают «Самопомощи» даже одного процента на грядущих выборах.

Вся деятельность Садового построена на лжи. Только выиграв на популистской риторике выборы мэра, он самозабвенно врал в интервью о том, что во Львове якобы не проводятся парады СС, а также о том, что под видом УПА* украинцев якобы убивали переодетые... солдаты Красной армии из Харькова. Причем рассказывал, что это все якобы есть в «архивах» (наверное, в тех же самых, в которых хранятся свидетельства придуманной Леонидом Кравчуком львовской встречи Сталина и Гитлера).

Наверное, чтобы понравиться лежащей на самом моральном дне части своего электората, теперь Садовой дошел до торговли останками погибшего человека и издевательства над его родственниками. Как бы все-таки хотелось верить в то, что на Украине аудитория, которой может понравиться подобное кощунство, еще не стала большинством общества...

*Экстремистская организация, запрещенная в России

