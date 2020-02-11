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Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

10:37 11.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Число умерших от новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китае, по данным на утро 11 февраля, составило 1018 человек. За сутки в стране погибли еще 108 заболевших.

Общее число заразившихся коронавирусом выросло еще на 2478 человек, составив 42,6 тысячи человек.

Более четырех тысяч человек вылечились.

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. В дальнейшем случаи заболеваний зарегистрировали в более 20 стран мира, в том числе в России.

Правительство РФ, Минздрав и Роспотребнадзор подготовили серию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Национальный план содержит меры по недопущению эпидемии на территории страны, а также рекомендации на случай, если это не поможет. Помимо крупных мероприятий, вроде карантина на границе, различные ведомства подготовили рекомендации для врачей.

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение
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Комментарии читателей
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11.02.2020, 17:26
Гость: Лупень

Любую эпидемию любого вируса, может остановить крестный ход, и делать это нужно превентивно, не дожидаясь когда в известное место клюнет петух. Всё остальное от лукавого.
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