Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

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Число умерших от новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китае, по данным на утро 11 февраля, составило 1018 человек. За сутки в стране погибли еще 108 заболевших.

Общее число заразившихся коронавирусом выросло еще на 2478 человек, составив 42,6 тысячи человек.

Более четырех тысяч человек вылечились.

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. В дальнейшем случаи заболеваний зарегистрировали в более 20 стран мира, в том числе в России.

Правительство РФ, Минздрав и Роспотребнадзор подготовили серию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Национальный план содержит меры по недопущению эпидемии на территории страны, а также рекомендации на случай, если это не поможет. Помимо крупных мероприятий, вроде карантина на границе, различные ведомства подготовили рекомендации для врачей.