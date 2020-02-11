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Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

12:47 11.02.2020
Фото с сайта delo.ua
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Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, пишет РИА Новости со ссылкой на "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — прокомментировал представитель концерна, добавив, что эти действия не имеют негативных последствий.

"Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке нефти транзитом", — подчеркнули в концерне.

Омтечается, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.

Минск уведомил Москву о происходящем, заявили в "Белнефтехиме". В российской "Транснефти" прокомментировали, что ситуация пока никак не сказалась на транзите.

Темы: Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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11.02.2020, 21:58
Гость: такой ник тока под оксибутиратом можно изобрести

Дзякуй, милостивец,- открыл мне глазки,- сподобил Господь! И про "пунктуально", и про "дарят на пенсии".
Получается, окучивает ваш нашего исключительно на предмет в хоккеёк перепихнуться, да кашкой отполировать?
11.02.2020, 20:12
Гость: Русский

...зачем?! Достаточно СП-2. А транзит газа через белоруссию - молча закрывается. Одновременно прикрываем и пшеков и бульбашей.
Заодно увеличиваем поставки СПГ через Усть -Лугу и от НоваТэк. И для России всё нормуль.
Оставшиеся без газа – так это их проблемы.
11.02.2020, 20:04
Гость: larsemsad

Белорусь пунктуально расчитывается по кредитам со всеми заемщиками В Еврозийском Союзе отменены пошлины для его членов К стати составляющая 17% Вот почему мировая цена нефти для белоруссов 83% мировой Но российские буржуи хотят еще премию в 10 дол за тонну с белоруссов А нефть продаваемю за бугор премией не обкладывают ибо знают что получат по полной А на трепатьню что Россия кормит Белорусь это еще надо посмотреть Торговый баланс с Россией у них с дифецитом в 9 милиардов Так что белоруссы ежегодно дарят 9 милиаров дол в российский бюджет Вам на пенсии
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