Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

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Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, пишет РИА Новости со ссылкой на "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — прокомментировал представитель концерна, добавив, что эти действия не имеют негативных последствий.

"Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке нефти транзитом", — подчеркнули в концерне.

Омтечается, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.

Минск уведомил Москву о происходящем, заявили в "Белнефтехиме". В российской "Транснефти" прокомментировали, что ситуация пока никак не сказалась на транзите.