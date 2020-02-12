]]>
]]>
Главная В мире Новости

Минобороны США опубликовало схему активности ВМФ России и Китая

12:37 12.02.2020

Пентагон представил схему, на которой отмечены зоны повышенной активности военно-морских сил России и Китая.


Фото с сайта comptroller.defense.gov

Схема отражает активность кораблей у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря. Она была создана в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год, сообщает РБК.

В описании к изображению отмечается, что Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. Например, Россия продолжает инвестировать в современные «тихие субмарины». При этом на схеме не указывается период времени и масштаб морских операций.

Напомним, ранее представитель НАТО Оана Лунгеску говорила, что Москва «постоянно наращивает свой потенциал под водой», а также отмечала, что активность российских подлодок достигла в прошлом году наивысшего уровня с конца холодной войны.

Темы: Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации