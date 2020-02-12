Минобороны США опубликовало схему активности ВМФ России и Китая

12:37

Пентагон представил схему, на которой отмечены зоны повышенной активности военно-морских сил России и Китая.



Фото с сайта comptroller.defense.gov

Схема отражает активность кораблей у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря. Она была создана в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год, сообщает РБК.

В описании к изображению отмечается, что Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. Например, Россия продолжает инвестировать в современные «тихие субмарины». При этом на схеме не указывается период времени и масштаб морских операций.

Напомним, ранее представитель НАТО Оана Лунгеску говорила, что Москва «постоянно наращивает свой потенциал под водой», а также отмечала, что активность российских подлодок достигла в прошлом году наивысшего уровня с конца холодной войны.