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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

11:29 13.02.2020
Айсултан Назарбаев
Скриншот с YouTube
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Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища, сообщает "Интерфакс".

Внук лидера Казахстана объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

По его словам, он обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана", добавив, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил.

"Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь", - сообщалось в британской прессе.

Приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Айсултан Назарбаев в 2017 году в фейсбуке признавал, что употреблял наркотики после смерти своего отца, но справился с зависимостью.

Темы: Великобритания, Казахстан
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 15:15
Гость: личный опыт

Это просто скромные такие, боятся проявлений любви от благодарных граждан по результатам строительства светлого будущего.
13.02.2020, 14:39
Гость: личный опыт

мамаша его толковая тетка, выступает против притеснения русского языка в Кз.
13.02.2020, 14:23
Гость: гость

В этом смысле Казахстан похож на Россию. Потомки их лидеров категорически не хотят жить в странах, в которых их отцы строят "светлое будущее".
Все комментарии (7)
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