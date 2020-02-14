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Зоозащитники предложили изменить термин «домашнее животное» на «компаньон»

15:13 14.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Крупнейшая интернациональная зоозащитная организация РЕТА предложила изменить термин «домашние животные» (pets).

По мнению зоозащитников, данный термин «унижает животных» тем, что приравнивает их к бездушным предметам, таким как автомобиль или дом. Именно терминология прививает людям безответственное отношение к животным, намекая на то, что домашнего питомца можно перепродать или выкинуть, как старый автомобиль.

«То, как мы говорим о животных, влияет на то, что мы о них думаем, поэтому необходимо немного изменить язык, с помощью которого мы описываем животных, живущих с нами. «Домашнее животное» — это товар, но животные не должны быть вещами на полках или в коробках, о которых люди говорят: «Мне нравится, как выглядит эта собака, она сочетается с моими шторами или соответствует моему ощущению себя», — заявила основательница РЕТА Ингрид Ньюкирк.

Как пример такого потребительского поведения людей, она привела покупку породистых животных, как модного аксессуара.

В связи с этим зоозащитники предлагают заменить термин «домашнее животное» на «компаньон», а термин «владелец» - на «опекун».

«Животные не питомцы — они не ваша дешевая охранная сигнализация или повод чаще выходить на прогулку. Они не принадлежат нам, как украшения или игрушки, они живые существа», — резюмируют они.

Данное предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Противники подобных нововведений отмечают, что дело не в терминологии, а в образованности людей. Надо не изменять названия, а научить людей тому, что они несут полную ответственность за домашних животных. 

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 00:44
Гость: Да уж проблема

Не,не согласен с такими терминами.Лучше назвать "друг,товарищ и брат",а то "компаньон" и "опекун" слишком оскорбительно для собаки,их чувства и права будут ущемлены и собачка может впасть в депрессию или подать в суд на другого "компаньона".А ещё конкретней можно назвать "сын" или "дочь" так сказать для полноты счастья четвероного.А позже,дабы не оскорблять физиологические особенности члена семьи,самому встать на четвереньки и употреблять пищу из мисочек,таким образом добиться полной
толерантности вкупе с гармонией своих мозгов с мозгами подопечного.Да уж,серъёзная проблема...других нет.Я как-то вспомнил одну поговорку-"когда собаке делать нечего,она междуножье лижет".Так что,господа, которые заняты такими насущными проблемами,предлагаю делать аналогично- и вам скучно не будет,и животным приятно на эту гармонию посмотреть.
15.02.2020, 00:39
Гость: Ага

И выйти замуж/жениться на компаньоне.
А ведь судя по тенденциям (начало от всяких богопротивных браков) к этому все и идет. Скоро эти защитнички начнут кричать и о свободе "любви с компаньонами".
Кто-то целенаправленно оскотинивает человечество.
15.02.2020, 00:03
Гость: Папа

Домашнее животное-мой компаьон. Мой команьон-?
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