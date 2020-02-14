Зоозащитники предложили изменить термин «домашнее животное» на «компаньон»

15:13

Крупнейшая интернациональная зоозащитная организация РЕТА предложила изменить термин «домашние животные» (pets).

По мнению зоозащитников, данный термин «унижает животных» тем, что приравнивает их к бездушным предметам, таким как автомобиль или дом. Именно терминология прививает людям безответственное отношение к животным, намекая на то, что домашнего питомца можно перепродать или выкинуть, как старый автомобиль.

«То, как мы говорим о животных, влияет на то, что мы о них думаем, поэтому необходимо немного изменить язык, с помощью которого мы описываем животных, живущих с нами. «Домашнее животное» — это товар, но животные не должны быть вещами на полках или в коробках, о которых люди говорят: «Мне нравится, как выглядит эта собака, она сочетается с моими шторами или соответствует моему ощущению себя», — заявила основательница РЕТА Ингрид Ньюкирк.

Как пример такого потребительского поведения людей, она привела покупку породистых животных, как модного аксессуара.

В связи с этим зоозащитники предлагают заменить термин «домашнее животное» на «компаньон», а термин «владелец» - на «опекун».

«Животные не питомцы — они не ваша дешевая охранная сигнализация или повод чаще выходить на прогулку. Они не принадлежат нам, как украшения или игрушки, они живые существа», — резюмируют они.

Данное предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Противники подобных нововведений отмечают, что дело не в терминологии, а в образованности людей. Надо не изменять названия, а научить людей тому, что они несут полную ответственность за домашних животных.