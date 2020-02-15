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СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

11:05 15.02.2020
Вертолет Ми-26 Т2 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщает газета Universal. Издание ссылается на  источники в МИД Мексики.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов, напоминает РИА Новости.

США не исключили, что в случае приобретения российских военных вертолетов Мексикой могут применить против нее санкционные меры, сообщил мексиканский портал SDP Noticias со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса.

Темы: Мексика, Военная авиация в мире
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 12:34
Гость: gvozd

все верно, педостан тоталитарная, социалистическая страна.
1. командно-административная экономика.
2. двухпартийная система - которая на самом деле Однопартийная.
3. социализм-глобализм во всем мире
4. руководящая роль партии, даже в постели..
5. политическая цензура
6. народ на положении рабов/крепостных
и т.д..
именно потому то коммуняки совка с такой легкостью "предали" свой ссср.
они не предавали. просто обычные совки замыленные пропагандой не понимают что на самом деле это такое.. социализьм/коммунизьм/либерализьм.
15.02.2020, 12:19
Гость: Русская весна

Срочно требуется "Мексиканский поток"
15.02.2020, 11:59
Гость: личный опыт

Покажитесь либерасты... кто там из вас говорил про "честную конкуренцию" и "невидимую руку рынка"...
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