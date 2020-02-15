СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

11:05

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщает газета Universal. Издание ссылается на источники в МИД Мексики.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов, напоминает РИА Новости.

США не исключили, что в случае приобретения российских военных вертолетов Мексикой могут применить против нее санкционные меры, сообщил мексиканский портал SDP Noticias со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса.