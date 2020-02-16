]]>
]]>
Главная В мире Новости

МИД Японии заявил о новом этапе в обсуждении мирного договора с Россией

12:57 16.02.2020
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Россия и Япония вышли на новый этап переговоров по вопросам заключения мирного договора, он стал более позитивным, сказал японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги после встречи с российским главой МИДа Сергеем Лавровым.

«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы меняются, от противостояния мы перешли к более позитивным принципам. Мы продолжаем переговоры»,— приводит слова Тосимицу Мотэги «Коммерсант».

По его словам, также обсуждался вопрос о северных территориях, как в Японии называют Южные Курилы. По утверждению министра, стороны подтвердили, что найдут приемлемые решения.

Пресс-служба российского МИДа ограничилась коротким заявлением: «Был проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, включая график политического диалога, а также по ряду актуальных международных вопросов».

Темы: Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2020, 20:46
Гость: 2704

По поводу Курильских островов ответ Японии, как и Украине по поводу Крыма, должен быть однозначный и чёткий - ВОПРОС ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. А если по этому поводу ведутся переговоры, значит власть предержащие ПРЕДАЮТ (ИЛИ ПРОДАЮТ) СТРАНУ уже самим фактом ПЕРЕГОВОРОВ,
16.02.2020, 20:29
Гость: Суши

Российским вороватым власовцам нужен мирный договор с Японией, продав Курилы, они и обогатятся лично, и получат шанс стать лучшими японцами, если придётся бежать. А Лавров это не Громко, это Козырек!
16.02.2020, 20:21
Гость: По пути Козырева

Не пора ли Лаврова судить, как предателя! Весь МИД из ельцинско-козыревских наследников, пора чистку проводить!
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации