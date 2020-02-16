МИД Японии заявил о новом этапе в обсуждении мирного договора с Россией

12:57

Россия и Япония вышли на новый этап переговоров по вопросам заключения мирного договора, он стал более позитивным, сказал японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги после встречи с российским главой МИДа Сергеем Лавровым.

«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы меняются, от противостояния мы перешли к более позитивным принципам. Мы продолжаем переговоры»,— приводит слова Тосимицу Мотэги «Коммерсант».

По его словам, также обсуждался вопрос о северных территориях, как в Японии называют Южные Курилы. По утверждению министра, стороны подтвердили, что найдут приемлемые решения.

Пресс-служба российского МИДа ограничилась коротким заявлением: «Был проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, включая график политического диалога, а также по ряду актуальных международных вопросов».