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Жителям провинции Хубэй запретили выходить из домов

09:45 17.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Администрация провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса нового типа Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ.

Согласно распоряжению властей, на улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Кроме того, жителям провинции также запрещено собираться в домах ради маджонга или игр в карты.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток. За нарушение запрета на передвижение в транспорте гражданам пригрозили такими же задержаниями, штрафами в 500 юаней (около 5000 рублей) и лишением водительских прав.

За истекшие сутки в провинции Хубэй зафиксировали 1933 новых случая заражения коронавирусом и 100 смертей. В столице провинции Ухане за сутки скончались 76 заболевших и было выявлено 1 690 случаев нового заражения.

Отмечается, что за пределами Хубэя количество новых случаев заражения снижается 13-е сутки подряд. Так, за 16 февраля было зафиксировано 115 новых случаев заражения.

Всего с начала эпидемии в Хубэе зафиксировано 58 182 случаев заражения (в Ухане - 41 152), умерли 1696 заболевших.

Всего в Китае с учетом Тайваня, Макао и Гонконга подтверждено 70 635 случев заражения, за пределами КНР - 688. В Китае умерли 1772 заболевших (включая одного жителя Гонконга и одного жителя Тайваня), за пределами Китая - трое. В Китае вылечились 10 844 человека.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 13:59
Гость: XeX

Бред. Нет никакого вируса - это все шоу, в котором власти Китая участвуют добровольно и решают какие-то внутриполитические задачи. Если люди и болеют, то обычной простудой или сезонным гриппом. Масочки, истерия в СМИ - знакомый почерк. Такое же шоу было в свое время с птичьим и свиным гриппом.
17.02.2020, 13:33
Гость: gvozd

и при этом гробовое молчание в прессе о происхождении вируса и о том что он содержит куски вируса спида.
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