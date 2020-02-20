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МИД Грузии обвинил Россию в кибератаках на сайты правительства

18:26 20.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Проведенная в октябре прошлого года масштабная кибератака на правительственные и коммерческие сайты в Грузии была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

«28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления. <...> Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ», - цитирует ТАСС слова Константиниди.

Напомним, в 2019 году неизвестные взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back («Я вернусь»).

Темы: Грузия
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Комментарии читателей
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20.02.2020, 21:39
Гость: ..не..

Сапсем биджюков не уважают,а они в "нату" собрались и это не шутка.
20.02.2020, 20:58
Гость: Остап

А что это за организация"Главное управление Генштаба ВС РФ"?
20.02.2020, 20:35
Гость: Ну вот

А потом жалуемся, что окружены врагами. Со всеми соседями разос...лись.
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