МИД Грузии обвинил Россию в кибератаках на сайты правительства

18:26

Проведенная в октябре прошлого года масштабная кибератака на правительственные и коммерческие сайты в Грузии была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

«28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления. <...> Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ», - цитирует ТАСС слова Константиниди.

Напомним, в 2019 году неизвестные взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I'll be back («Я вернусь»).