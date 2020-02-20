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Мадуро объявил ЧС в энергетике из-за санкций против «дочки» «Роснефти»

12:23 20.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро объявил «чрезвычайную энергетическую ситуацию» на следующий день после ввода США санкций против Rosneft Trading SA — главного посредника в экспорте нефти после включения в санкционный список национальной PDVSA, сообщает Reuters.

По данным зарубежного издания, Мадуро поставил перед страной задачу увеличить добычу нефти до двух миллионов баррелей в сутки в 2020 году, то есть в два раза.

«Я подписываю указ об объявлении энергетической катастрофы в углеводородной отрасли с целью принятия необходимых и неотложных мер по обеспечению национальной энергетической безопасности и защите отрасли от империалистической агрессии», — президент Мадуро.

Глава Венесуэлы сообщил о создании президентской комиссии по реструктуризации нефтяной промышленности, в которую войдут министр нефти и президент PdVSA Мануэль Кеведо, министр обороны Владимир Падрино и другие члены правительства и профсоюзные лидеры. Туда же войдет и Асдрубал Чавес, двоюродный брат покойного президента Уго Чавеса и бывший глава Citgo Petroleum Corp — Хьюстонской нефтеперерабатывающей дочерней компании PDVSA.

Мадуро не обозначил подробности новой политики в сфере нефтедобычи, но заявил, что президентская комиссия получит «полную власть для изменений, преобразований и интегральной защиты всей нефтяной промышленности от А до Я».

США ввели санкции против Rosneft Trading SA, обвинив компанию в торговле венесуэльской нефтью в обход наложенных Вашингтоном ограничений. Швейцарское подразделение «Роснефти» является залоговым держателем 49,9% акций зарегистрированной в Техасе Citgo и одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Темы: Венесуэла, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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20.02.2020, 18:14
Гость: anton

Tramp gut men/
20.02.2020, 17:54
Гость: Время Ч.

Катастрофы нет, есть ЧС. Разберутся.
20.02.2020, 13:29
Гость: такиминадо

штатовцы без напряга закрыли лавочку, которую некоторые государственные лопухи считали офигенно хитросделанной. Несколько слов на бумаге и, бац - в стране энергетическая катастрофа.
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