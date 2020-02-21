Озверение, дикость и Средневековье

Толпы «укроарийцев» пытались линчевать эвакуированных из Китая сограждан

Незалежная оказалась единственной страной, где против «патриотов», собиравшихся сжечь заживо прибывших из Китая сограждан, пришлось бросить войска и бронетехнику



Стоп-кадр из видео

20 февраля 2020 года стало, по выражению многих украинских блогеров и журналистов, «днем национального позора». Наблюдая в СМИ и соцсетях за происходящим, люди даже спрашивали, как можно отказаться от национальности «украинец».

Изначально в вопросе организации эвакуации из Уханя украинцев, казалось, существовала одна только проблема – нерасторопность киевских властей. Массовая эвакуация иностранных граждан началась еще пару недель назад, а Украина все не торопилась. И за это Владимир Зеленский вместе со своей командой получили немало информационных тумаков.

Однако когда транспортные и медицинские мощности для эвакуации были все-таки изысканы, а 45 украинских граждан вместе с 27 иностранцами, по разным причинам не покинувшими Китай ранее, уже оказались на борту, возникла новая неожиданная проблема. Для эвакуированных на родине банально не могли найти места под организацию карантина!

Вернее, самого места было хоть отбавляй. Киев рассматривал варианты сразу с несколькими военно-медицинскими центрами. Судя по информации СМИ, в списке, в частности, были госпитали и ведомственные санатории силовых структур, расположенные в Киевской, Львовской и Тернопольской области. Однако как только в регионах начинали расходиться слухи о том, что карантин может быть организован у них, это приводило к бурлящему возмущению местных жителей и негативной реакции региональных властей.

Резолюции с требованием не пускать «депортированных» из Китая начали даже... принимать районные советы! Жители Тернопольщины на сходе публично потребовали изолировать эвакуированных людей в... Чернобыле. А персонал одного из львовских медучреждений, узнав, что их вычеркнули из списка, в порыве откровенного психоза коллективно... исполнил гимн Украины.

Но это все были только «цветочки». В конце концов, официальный Киев остановил свой выбор на ведомственном медцентре нацгвардии в поселки Новые Санжары Полтавской области. Самолёт с эвакуированными, по слухам, должен был сесть в аэропорту Борисполь под Киевом. Но этот план в последний момент откорректировали.

Борт приземлился в Харькове. К чести города, в котором почти 100% жителей говорят по-русски, а украинскую власть в 2014 году с боями устанавливал спецназ, переброшенный с Западной Украины, никаких эксцессов в нем не произошло.

Опрошенные на улицах горожане дружно говорили о том, что оказавшимся в беде людям нужно помогать. А петиция с предложением оставить эвакуированных на карантин в самом Харькове, собрала множество лайков в соцсетях. Но людей все-таки повезли в Новые Санжары.

Там уже собиралась огромная толпа, «подогретая» алкоголем и представителями созданной Петром Порошенко псевдоцеркви СЦУ-ПЦУ. «Воины АТО» и просто местные жители, заручившись поддержкой поселковых властей, перекрыли дорогу фурой и установили блокпосты.

Когда же в поселок прибыли сотрудники полиции и нацгвардии, чтобы расчистить дорогу колонне медицинских автомобилей, везущих эвакуированных, происходящее приняло откровенно средневековый вид.

На дорогах появились баррикады и кучи горящих шин. При приближении медицинского транспорта, один из местных жителей на «Ниве» попытался протаранить полицейское оцепление, чтобы потом атаковать колонну. Его задержали.

Увидев, что просто так медтранспорт не остановить, толпа начала забрасывать автобусы с эвакуированными людьми кирпичами и бутылками. Звенели разбитые окна. Родители своими телами закрывали детей от разъяренной толпы.

Когда колонна все-таки прорвалась, местные ораторы под радостное улюлюканье земляков стали призывать сжечь санаторий ночью вместе со всеми, кто в нем находится...

Чтобы хоть как-то сдержать толпу, власти были вынуждены ввести в поселок около 400 нацгвардейцев и бронетехнику. Девять правоохранителей получили травмы. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Десятки участников «протестов» были задержаны.

Разъяренная толпа «помяла» и чуть не растоптала одну из своих же единомышленниц, которой во время всей этой вакханалии стало плохо. Как будет развиваться ситуация дальше – непонятно.

Зато хорошо понятно, в каком моральном состоянии находится украинское общество.

«Ощущение такое, что страна погрузилась в средневековье. Точнее ее погрузили. Политики уже неделю раскачивают ситуацию. Причем из всех лагерей. На Киевщине - из "Слуги народа". На Западной Украине - из партии Порошенко. В других местах - местными властями, которые пытаются заработать себе очки в глазах избирателей перед местными выборами. Все постарались. Такова политическая культура, которая сложилась в Украине за последние 6 лет - начиная с событий на Майдане. Когда вожди пытаются играть на самых низких инстинктах людей, системно занимаясь оскотиниванием народа, натравливанием его на всевозможных "врагов". А потому не стоит удивляться тотальному мракобесию, которое мы сейчас наблюдаем», - написал на своей странице в Фейсбуке главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва.

Нужно понимать, что условные «украинофилы» в Незалежной делятся на очень разные по своим размерам группы людей.

Первая – это немногочисленные глобалисты, ориентированные на Запад, для которых украинский язык и вышиванка – это просто «забавная фишка». Вторая – это достаточно многочисленная архаичная часть украинского социума, которая еще во времена СССР отвергала советскую модернизацию. Это преимущественно жители маленьких городов и сел, которые, начиная с послевоенного периода, активно переселялись в большие города, сохраняя при этом свое специфическое самосознание – на самой Украине его зачастую называют «хуторским».

Весь этот архаичный пласт узенькая прослойка прозападных политиков, технологов и бизнесменов и превратила в движущую силу своего прихода к власти. Сначала их призывали голосовать за Ющенко и Тимошенко, а потом – вывели на Евромайдан. Сакрализация последнего дала понять этой самой архаичной части украинского общества, что насилие якобы является приемлемым способом отстаивать свою точку зрения, а закон ничего не стоит, если речь идет о некой «высокой цели».

Кроме того, телевизор, интернет, газеты и школьные учебники шесть лет приучали этих людей к мысли о том, что они «арии», «наследники трипольцев и шумер», а по совместительству - «сыны великого Бандеры».

И вот мы видим, что из этого получилось. Находящиеся под градусом «правнуки шумеров» считают достойным делом закидать кирпичами перевозящие маленьких детей автобусы и сжигать своих сограждан. В последней идее, кстати, логика «арийцев» вполне линейная – ведь шесть лет им рассказывали с экрана, что подонки, которые 2 мая 2014 года сожгли соотечественников в Одесском доме профсоюзов – совершили настоящий подвиг...

Впрочем, все указывает на то, что за произошедшим в Новых Санжарах могут стоять и вполне конкретные политические силы.

Эвакуацию людей из Уханя публично раскритиковал личный пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко, а также – ряд фигур из окружения бывшего президента Незалежной рангом пониже.

В протестах принимали участие бывшие участники АТО. Из толпы раздавались голоса, призывающие отправить БТРы на Донбасс – мол, «там» население давить можно, а «тут» - совсем другое дело. Все очень похоже на то, что «правая оппозиция» воспользовалась удобным случаем для раскачки общества, зондируя возможность своего возвращения к власти уже проверенным «майданным» способом.

Очень бы хотелось, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский, вот уже полгода заискивающий перед архаично-нацистской частью украинского общества, занимающийся бандеровской пропагандой и продолжающий войну в Донбассе, наконец, понял, что происходит, и повернулся лицом к наивно проголосовавшим за него жителям Юго-Востока. Однако это, увы, вряд ли.

Пока направленное в первую очередь против России и русских средневековое мракобесие на Украине выгодно Западу, оно будет сохраняться.

В спецслужбах США и других стран-членов НАТО всегда легко списывали сопутствующие потери. И, можете быть уверены, если бы украиноязычные ветераны АТО все-таки сожгли бы людей в санжарском санатории, их уже на следующий день объявили бы «агентами Кремля»...