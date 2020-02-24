Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

08:33

Число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Южной Корее за сутки выросло на 161 человека, достигнув 763, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, в результате заболевания умер еще один человек. Таким образом, общее число смертей от нового типа коронавируса в Южной Корее достигло семи.

На фоне этого, власти Южной Кореи объявили наивысший "красный" уровень угрозы. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти на наделю продлили школьные каникулы, которые должны были закончиться 2 марта.

Отмечается, что "красный", наивысший из четырех уровней угрозы, объявлен в Южной Корее впервые более чем за десять лет после вспышки свиного гриппа H1N1 в 2009 году. Президент страны Мун Чжэ Ин назвал ближайшие несколько дней "переломным моментом" в ситуации с коронавирусом.

По данным местных СМИ, более половины (54,7%) всех случаев заражения связано с членами местной религиозной секты "Синчхонджи" и людьми, которые с ними контактировали. Таких, согласно данным корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), по состоянию на вечер воскресенья насчитывалось 329 человек.

В настоящее время Южная Корея является третьим по числу заболевших очагом коронавирусной инфекции в мире после Китая, где и началась вспышка заболевания, и Японии, где большинство заразившихся - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

За эти выходные резко выросло число случаев Covid-19 в Италии - с четырех до 152 человек. В 12 городах провинций Ломбардия и Венето объявлен карантин, на севере Италии отменяются массовые мероприятия.