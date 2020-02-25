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Минск заявил о потере 2 миллиардов долларов из-за «грязной» нефти из России

15:15 25.02.2020
Владимир Макей. Фото Nina Zambrano Díaz с сайта wikimedia.org
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в 2019 году экспорт нефтепродуктов из Белоруссии снизился более чем на два миллиарда долларов из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.

«Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере», - цитирует слова Макея «БелТА».

По словам министра, изменение условий торговли со стороны Российской Федерации произошло, «несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной».

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 23:07
Гость: личный опыт

своя ноша не тянет.
25.02.2020, 23:06
Гость: личный опыт

С Гаагой мы уж как-нить сами разберемся, а вот вы для своих креветок, сахара и молочки ищите другие рынки сбыта.
25.02.2020, 20:17
Гость: Иван Иваныч

Такие белорусы хуже турков. Те хоть басурманы, на это списать можно.
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