Минск заявил о потере 2 миллиардов долларов из-за «грязной» нефти из России

15:15

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в 2019 году экспорт нефтепродуктов из Белоруссии снизился более чем на два миллиарда долларов из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.

«Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере», - цитирует слова Макея «БелТА».

По словам министра, изменение условий торговли со стороны Российской Федерации произошло, «несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной».