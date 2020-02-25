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Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

09:45 25.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Названная сумма предназначена для разработки вакцины против коронавирусной инфекции, а также поддержки деятельности по "подготовке и реагированию", и для закупок необходимого оборудования и материалов.

По словам самого Трампа, ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.

"Коронавирус находится под контролем в США. Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", — заявил он, добавив, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает с ВОЗ по этому вопросу.

По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко упали — более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса. В то же время Трамп считает биржевые показатели "очень хорошими".

Темы: Коронавирус, США
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 14:23
Гость: личный опыт

ха-ха-ха... дешевая разводка, сами пиндосы и создали этот вирус.
Изображают с ним "борьбу".
Просто смешно. Вначале на Луну "слетали", теперь это.
25.02.2020, 12:16
Гость: Carlos

Вы бредите...
25.02.2020, 10:23
Гость: Слабак

Наши запросили бы раз в 10 больше.
Все комментарии (4)
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