Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

06:55

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, заявили о своем нежелании эвакуироваться на Украину, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко, почти все граждане Украины, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину.

На лайнере находятся 25 граждан Украины, двое из которых сейчас в больнице. Все украинцы являются членами экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - заявил Коваленко, добавив, что посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться.

"Вопрос, возвращения в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна", - резюмировал Коваленко.