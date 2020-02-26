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Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США

08:09 26.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения ситуации с регулярной невыдачей виз США иностранным дипломатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой дипломатический источник.

Во вторник, 25 февраля, в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран.

"РФ и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", - цитирует агентство слова своего собеседника. Отмечается, что позицию России поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа.

"Ожидаем, что генеральный секретарь примет соответствующее решение и запустит процедуру арбитража", - добавил собеседник агентства. 

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН.

Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях".

Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.

В 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году было отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.

Темы: США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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26.02.2020, 16:06
Гость: ABCD

Какие проблемы? Прекратите выдавать визы дипломатам США и вопрос сам собой решится. А на ООН США чьхать хотели.
Не выдали США визу дипломатам РФ- на такое к-во виз сократите и для США число. Делов то. Предварительно уведомив их о том, что это зеркальная мера и можно жаловаться в ООН.
26.02.2020, 15:50
Гость: А

баклану тут тоже делать нечего. Пусть в Укропии сидит. А ты почему по-русски пишешь? Без русского языка жить не можешь?
26.02.2020, 15:32
Гость: Москвич

Увы, думаю напрасно мы ждем какого-либо решения арбитража ООН. На наше мнение в ООН практически никто особого внимания не обращает. Обидно, но факт.
Вы считаете, что я не прав ? Спорить не буду, сами скоро увидите...Рад буду ошибиться.
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