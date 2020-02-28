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Россиянин завез коронавирус в Азербайджан

16:11 28.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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У россиянина, прибывшего в Азербайджан из Ирана, выявили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что это первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 в Азербайджане. Туриста поместили в инфекционный блок специального режима, его состояние оценивается как стабильное. Чтобы предотвратить распространение заболевания, эксперты ищут людей, с которыми контактировал инфицированный.

Агентство Oxu.Az отмечает, что наличие коронавируса нового типа у россиянина показала тест-система, состояние пациента оценивается как стабильное.

По данным Минздрава Азербайджана, контрольно-пропускные пункты на границе между Азербайджаном и Ираном, где выявлено уже почти 400 зараженных, работают в особом режиме. Оперативный штаб при кабмине накануне, 27 февраля, сообщил о создании мобильных групп медиков для организации предварительного досмотра лиц, пересекающих границу с Ираном.

«Те, кто прошел предварительное обследование и у кого не было диагностировано заболевание, смогут продолжить свой путь без каких-либо препятствий. При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в больницы под наблюдением врача», — говорится в сообщении штаба.

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены более чем в 40 странах, в том числе в России. По данным властей, в Китае от вируса погибли более 2,7 тысячи человек, выздоровели более 36 тысяч человек, заразились свыше 78 тысяч Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Темы: Коронавирус, Азербайджан, Китай
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2020, 23:15
Гость: Скандинавский индокитаец из Гваделупы

Ценнейшая инфа! У Вас есть гараж, есть сосед, и плоские шутки, которых как известно, в головёнке умещается больше. Ну а чего ещё ожидать от приблудыша в маленькую страну, с маленькими торгашами в маленьких магазинах, с маленькими колокольчиками над маленькими дверями...? "Типашутка", о которой надо немедленно заявить, желательно бОльшей аудитории. Нарциссизм называется. А с садовыми гномиками вы ещё не разговариваете? Публике это крайне интересно.
По теме: полагаю, фамилия "россиянина"- Мамедов? Сидоровы как- то помянутым маршрутом не ездят.
28.02.2020, 21:55
Гость: Бамбарбия Кергудузаде

И потребовать от РФ компенсацию
28.02.2020, 18:23
Гость: Чтобы

ни один баклан не проскочил
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