Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

17:20

Около 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара открыла ее для них. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - цитирует Эрдогана ТАСС.

В Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с 27 на 28 февраля 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.