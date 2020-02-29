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Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

17:20 29.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Около 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара открыла ее для них. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - цитирует Эрдогана ТАСС.  

В Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с 27 на 28 февраля 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. 

Темы: Сирия, Турция, Проблемы беженцев и перемещенных лиц в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 21:19
Гость: Сергей Владиленович!

Забирайте их всех в свой Кремль.
Мы к ним не имеем никакого отношения.
Подпись: русские.
29.02.2020, 20:44
Гость: Русский

...ЕСу трындец. Это не злорадство. Это просто реальность момента, как результат тупой политике рук-ва Германии и Франции (поздно Эмманюэль спохватился). Ведь наш ВВП их предупреждал...ибо нам это НЕ ВЫГОДНО!
29.02.2020, 20:20
Гость: Громко зевая

Турки открыли. А открыла ли Европа? Че та не слыхали.
Все комментарии (17)
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