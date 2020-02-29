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Белорусский ВПК оказался не способен предложить инновации

20:16 29.02.2020

Белорусский ВПК с 2016 года пытается показать независимость от России в производстве различного вооружения. Ракетная система залпового огня «Полонез» регулярно попадала на полосы местных газет.

Фото с сайта versia.ru

«Минский завод колесных тягачей» и ЗАО «ЦНИП» выходили на международные выставки, где представили несколько колесных платформ и собственный ПТРК.

РСЗО «Полонез» считается самым амбициозным проектом, поскольку практически конкурировал с российским «Смерчем» и «Торнадо-С» по характеристикам. Однако оказалось, что из белорусского в нем только шасси от «минских тягачей».

Боевая часть оказалась копией китайского А-200, прошедшего испытание в КНР по лицензии. Вопреки заявлениям Минска о снижении зависимости от России, Белоруссия пропорционально усиливает зависимость от Китая.

В январе Белоруссия презентовала РСЗО «Флейта», однако ничего инновационного в ней не оказалось. Подобные конструкции собираются из водопроводных труб на Ближнем Востоке. Даже «Чебурашка», произведённая в ДНР, за счёт калибра 217 мм вызывает больше интереса, чем белорусская «Флейта».

 

 

Темы: Белоруссия, Военные технологии
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Комментарии читателей
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01.03.2020, 04:32
Гость: В.М.

У Белоруссии хотя бы военная электроника своя, а не китайская, как в любом изделии из РФ))
И мультяшные инновации у Батьки не в чести.
01.03.2020, 04:26
Гость: Олег

"Полонез" - был такой польский автомобиль из ПНР в конце 1970-х годов типа нашей "девятки". Белорусы передирают названия у поляков?
29.02.2020, 23:37
Гость: ant1949

Инновационность кроется в названии "Полнез".
Следующим этапом может стать новинка с именем "Литовка".
Если сближение с Китаем удасться, то вполне могут появиться "Юань" или какой нибудь "Великий поход".
В СССР Белоруссия была сборочным цехом.
Благодаря матушке России этот цех сохранился и может остаться востребованным.
Проблема в конкурентоспособности на мировом рынке, где надо бороться с монстрами типа Китая.
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