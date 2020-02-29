Белорусский ВПК оказался не способен предложить инновации

20:16

Белорусский ВПК с 2016 года пытается показать независимость от России в производстве различного вооружения. Ракетная система залпового огня «Полонез» регулярно попадала на полосы местных газет.

Фото с сайта versia.ru

«Минский завод колесных тягачей» и ЗАО «ЦНИП» выходили на международные выставки, где представили несколько колесных платформ и собственный ПТРК.

РСЗО «Полонез» считается самым амбициозным проектом, поскольку практически конкурировал с российским «Смерчем» и «Торнадо-С» по характеристикам. Однако оказалось, что из белорусского в нем только шасси от «минских тягачей».

Боевая часть оказалась копией китайского А-200, прошедшего испытание в КНР по лицензии. Вопреки заявлениям Минска о снижении зависимости от России, Белоруссия пропорционально усиливает зависимость от Китая.

В январе Белоруссия презентовала РСЗО «Флейта», однако ничего инновационного в ней не оказалось. Подобные конструкции собираются из водопроводных труб на Ближнем Востоке. Даже «Чебурашка», произведённая в ДНР, за счёт калибра 217 мм вызывает больше интереса, чем белорусская «Флейта».