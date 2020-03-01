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Украина ужесточила для своих граждан правила въезда в Россию

13:22 1.03.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при предъявлении заграничного паспорта. 

Решение об ужесточении правил проезда было принято властями Украины в декабре 2019 года. 

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость данных мер якобы бюрократическими проблемами в старом методе контроля с помощью внутренних паспортов, пишут "Известия".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что это также позволит снизить время прохождения пограничного контроля. Кроме того, выезд по биопаспортам помешает покинуть страну тем, кто пытается скрыться или подозревается в нарушении закона. Также это должно помешать использованию поддельных внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

При возвращении на территорию Украины по-прежнему будет действовать пропуск по внутреннему паспорту гражданина или свидетельству о рождении.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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01.03.2020, 19:34
Гость: Сидоров

Что такое "выедешь в РФ"? Это действо состоит из двух шагов: 1) выехать из Украины 2) вьехать в Россию. Очевидно, что Украина может регулировать только первый шаг (выезд), но никак не второй (въезд в Россию). И этот, второй шаг может регулировать только Россия, но никак не Украина.
01.03.2020, 18:57
Гость: streamer

Существует множество способов поиметь любое государство. Но все они сопряжены с риском, что что-то пойдет не так, и потом уж государство отыграется по полной.
В данном случае риски такие:
1) на пунктах пропуска на оккупированные территории пропускной режим по внутренним паспортам более строгий, чем в пограничных пунктах, и там больше шансов загреметь с фальшивыми документами;
2) если нелегально выезжаешь в РФ через Крым, а потом там с тобой что-то случается и возникает необходимость обращения в консульские органы, то по возвращении попадёшь под суд (не посадят, но штраф влепят - будь здоров).
Заметим, что первый ажиотаж прошел, и сейчас в Украине нет никаких проблем с получение биометрических загранпаспортов.
01.03.2020, 17:57
Гость: Не

затравить, а заразить русофобией. Хохловатые только на это заточены. Позитива больше нет, медленно погружаются в полуфашистский навоз.
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