Украина ужесточила для своих граждан правила въезда в Россию

13:22

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при предъявлении заграничного паспорта.

Решение об ужесточении правил проезда было принято властями Украины в декабре 2019 года.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость данных мер якобы бюрократическими проблемами в старом методе контроля с помощью внутренних паспортов, пишут "Известия".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что это также позволит снизить время прохождения пограничного контроля. Кроме того, выезд по биопаспортам помешает покинуть страну тем, кто пытается скрыться или подозревается в нарушении закона. Также это должно помешать использованию поддельных внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

При возвращении на территорию Украины по-прежнему будет действовать пропуск по внутреннему паспорту гражданина или свидетельству о рождении.