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В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

00:10 1.03.2020
Фото с сайта pixabay.com

Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству. Это произошло после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.

Инициативу также поддержали Коммунистическая партия Франции и Партия социалистов, еще один вопрос о вотуме недоверия вынесла партия "Республиканцы", сообщает РИА Новости.

Ранее в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять законопроект без голосования.

Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру своей властью провести законопроект через парламент, если он уверен в необходимости принятия документа. Однако в случае применения этой статьи депутаты могут в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.

Объявленная правительством пенсионная реформа, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала масштабную забастовку и многочисленные акции протеста.

Темы: Франция, Пенсионная реформа в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2020, 00:22
Гость: И.В. Гете

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.
01.03.2020, 00:20
Гость: Не ту

страну назвали Гондурасом.
01.03.2020, 00:16
Гость: Французам - уважуха!

В нашем "Доме депутатов" такое и представить невозможно.
Все комментарии (4)
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