Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

17:42

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над северо-западными регионами Сирии и «в особенности» над провинцией Идлиб.

Все нарушившие воздушное пространство самолеты сирийские военные будут считать враждебными и сбивать, пишет РБК со ссылкой на сообщение агентства SANA.

По информации SANA, 1 марта сирийская армия сбила над Идлибом турецкий беспилотник. Уточняется, что это произошло над городом Серакиб в юго-восточной части провинции.

Турецкие СМИ, в свою очередь, сообщали, что над провинцией был сбит самолет сирийских военных. Кроме того, в соцсетях появились сообщения о том, что речь шла о «российском Су-24». В Минобороны России заявили, что самолеты российских ВКС выполняют задачи в обычном режиме, ни один из них сбит не был.

Позже SANA сообщила, что два сирийских военных самолета действительно попали под огонь турецких военных. В Дамаске заявили, что оба пилота успели катапультироваться и остались в живых.