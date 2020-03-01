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Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

17:42 1.03.2020
Фото с сайта sana.sy
Сюжет: Сирийский кризис

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над северо-западными регионами Сирии и «в особенности» над провинцией Идлиб. 

Все нарушившие воздушное пространство самолеты сирийские военные будут считать враждебными и сбивать, пишет РБК со ссылкой на сообщение агентства SANA. 

По информации SANA, 1 марта сирийская армия сбила над Идлибом турецкий беспилотник. Уточняется, что это произошло над городом Серакиб в юго-восточной части провинции.

Турецкие СМИ, в свою очередь, сообщали, что над провинцией был сбит самолет сирийских военных. Кроме того, в соцсетях появились сообщения о том, что речь шла о «российском Су-24». В Минобороны России заявили, что самолеты российских ВКС выполняют задачи в обычном режиме, ни один из них сбит не был.

Позже SANA сообщила, что два сирийских военных самолета действительно попали под огонь турецких военных. В Дамаске заявили, что оба пилота успели катапультироваться и остались в живых.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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01.03.2020, 20:32
Гость: Павел__

Если это правда у же 2 самолета - то и Россия ответит в два раза серьезнее, чем в прошлый раз - запретит импорт не только помидор, но еще и персиков(или что они еще нам поставляют).
01.03.2020, 20:30
Гость: Иван Иваныч

Щаазз. Там где Турция может массой задавить, независимо от подготовки спецназа? Сам не хочешь выбросится в качестве бетонобойной бомбы.
01.03.2020, 20:28
Гость: Павел__

"Вообще я думаю наши политики дали маху "
- а у них только это и получается.
Вспомните хоть что-нибудь, что удалось? Поссорились с европой, заморозили "северный поток" - ломанулись дружить с турками и строить им "туркопоток". Турки сбили наш самолет - наши "геополитические победуны" заморозили туркопоток и начали дальше строить "сев.поток". Пососались в десна с турками - разморозили туркопоток. Сейчас, похоже - снова заморозим его. Или сделаем вид, что нас это не каасается, чтобы в стосороковой раз не позорится, предлагая себя то-ли китаю, то-ли европе, то-ли бурунди...
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