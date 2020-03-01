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СМИ сообщили о сбитом над Идлибом самолете сирийской армии

14:22 1.03.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Самолет, принадлежащий сирийской армии, сбит в воскресенье в провинции Идлиб, утверждает Anadolu. Подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщает в свою очередь турецкий телеканал A Haber, самолет L-39 был сбит боевиками так называемой вооруженной сирийской оппозиции в районе населенного пункта Саракиб. Пилот катапультировался, его судьба остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства, принадлежавший вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает на стороне Турции, пишет ТАСС. По имеющейся информации, армия Сирии сбила турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам, близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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01.03.2020, 20:40
Гость: demos

Дружище, ты из какого аула будешь? Набери в ГУГЛе по всем этим версиям, он подтвердит, а я и так их помню, я в России живу.)
01.03.2020, 20:05
Гость: Иван Иваныч

Конечно верю. Они на земле, у них там штаб. Ближайший хохол за тысячи км борется с бабушками Донбасса. Что касается сбитого украинцами боинга , для спасения из изваринского котла их несчастной армии, то были комментарии и исследование алмаз-Антей. А не МО. А вы предлагаете верить «котельной», то бишь МО Украины. Избавьте.
01.03.2020, 19:28
Гость: Зануда

СУ-24, милок. L-39 от МО РФ оказался фейком. :_)
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