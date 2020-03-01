СМИ сообщили о сбитом над Идлибом самолете сирийской армии

14:22

Самолет, принадлежащий сирийской армии, сбит в воскресенье в провинции Идлиб, утверждает Anadolu. Подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщает в свою очередь турецкий телеканал A Haber, самолет L-39 был сбит боевиками так называемой вооруженной сирийской оппозиции в районе населенного пункта Саракиб. Пилот катапультировался, его судьба остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства, принадлежавший вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает на стороне Турции, пишет ТАСС. По имеющейся информации, армия Сирии сбила турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам, близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб.