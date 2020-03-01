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В Стамбуле задержан главный редактор Sputnik Турция, в офисе проходит обыск

16:32 1.03.2020

В Стамбуле задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе.

Махир Бозтепе. Фото: Sputnik 

29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. Когда злоумышленники скрылись, журналисты пошли в полицию. С тех пор они на связь не выходили. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре сотрудников российского СМИ задержали, пишет РИА Новости.

Сегодня сотрудники турецкой полиции прибыли в офис агентства и потребовали встречи с представителями СМИ. 

Главного редактора издания Махира Бозтепе отвезли на медосвидетельствование в больницу, а затем его плани руют доставить в управление по безопасности. По словам журналиста, сотрудники полиции относятся к нему обходительно и не применяют силу.

В офисе Sputnik в Стамбуле проходят обыски, ордер выдан генпрокуратурой города, заявил руководитель представительства агентства Максим Дурнев.

В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

МИА "Россия сегодня" обратилось в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международную федерацию журналистов в связи с ситуацией вокруг Sputnik Турция.

Темы: Турция, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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01.03.2020, 20:35
Гость: XeX

Пока Кремль показательно выкручивает руки на ровном месте белорусам и грозит тихой и спокойной Эстонии, его самого турки поставили в коленно-локтевую позицию. Смешно. И это после всех подарков - и газ им пустили, и АЭС строят и С-400 продали, ну разве еще в пятую точку прилюдно не целовали (пока). Получается, что против действительно сильной страны вся россиянская патриотическая туфта не работает - сколько на 9 мая танчики не катай и на мерседесы герогивские ленточки не цепляй - уважения к стране - 0 без палочки. На Востоке умеют отличать понты и надувание щек от реального потенцила - у них вся культура на понтах основана. А какой у РФ потенциал все знают - гламурный флагман флота "Рома Абрамович" может пугнуть Стамбул залпами шампанского...
01.03.2020, 20:04
Гость: stalker

А чему мы удивляемся ? Вообще ставка нашего руководства в большой политике на личные контакты авторитарных руководителей, к числу которых относятся лидеры России и Турции, является провальной. Каждый их них со своим норовом и преследует как свои собственные политические цели так и геополитические цели своего окружения. А это, порой, приводит к конфликту интересов. Вспомните историю. Разве ранее в истории подобные договоренности не заканчивались большой войной между странами ? А это доказательство того, что такого рода контакты не гарантируют мира. В той же Турции в тюрьмах сидит около 30 тысяч сторонников проповедника Гюллена. А сколько их родственников пострадало. Эрдоган типичный авторитарный руководитель с замашками диктатора. Просто в полной мере себя еще не проявил. Можно ли полагаться на такого человека ? Сомневаюсь.
01.03.2020, 18:49
Гость: Ы

а русские опять как всегда ноют,плачут,просят...А ГДЕ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ??? ТУРКИ ДИКТУЮТ УСЛОВИЯ КРЕМЛЮ....
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