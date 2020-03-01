В Стамбуле задержан главный редактор Sputnik Турция, в офисе проходит обыск

16:32

В Стамбуле задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе.

Махир Бозтепе. Фото: Sputnik

29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. Когда злоумышленники скрылись, журналисты пошли в полицию. С тех пор они на связь не выходили. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре сотрудников российского СМИ задержали, пишет РИА Новости.

Сегодня сотрудники турецкой полиции прибыли в офис агентства и потребовали встречи с представителями СМИ.

Главного редактора издания Махира Бозтепе отвезли на медосвидетельствование в больницу, а затем его плани руют доставить в управление по безопасности. По словам журналиста, сотрудники полиции относятся к нему обходительно и не применяют силу.

В офисе Sputnik в Стамбуле проходят обыски, ордер выдан генпрокуратурой города, заявил руководитель представительства агентства Максим Дурнев.

В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

МИА "Россия сегодня" обратилось в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международную федерацию журналистов в связи с ситуацией вокруг Sputnik Турция.