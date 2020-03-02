В Литве назревает политический скандал из-за «прогулок» Пригожина по Вильнюсу

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Парламент Литвы беспокоят частые приезды обвиняемого во вмешательстве в американские выборы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина

Прибалтийские политики, желающие внести российского бизнесмена в санкционные списки ЕС, потребовали журналистов осветить «проблему».



Здание Правительства Литвы. Фото с сайта wikimedia.org

В редакцию Newsbalt поступил звонок от человека, представившегося помощником председателя Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюса Гайжаускаса - Повеласом Слапсевичусом. Он потребовал придать максимальной огласке визиты Пригожина в Литву.

По словам чиновника, петербургский предприниматель только в феврале месяце дважды посетил страну. Это идет вразрез с желанием председателя КНБО внести россиянина в санкционные списки ЕС. Отстаивая позицию своего руководителя, Слапсевичус счел Пригожина опасной для государства личностью.

«Я хочу напомнить, что против этого человека введены самые серьезные санкции. Все цивилизованное общество, в том числе США и Евросоюз, стремится к тому, чтобы хоть как-то повлиять на его незаконную деятельность. А что, получается, делаем мы?» - отметил помощник главы КНБО.

Повеласа Слапсевичуса возмутило, что Евгений Пригожин свободно разгуливает по Литве. Он обвинил во всем бездействующие правительство и парламент государства, назвав их соучастниками преступления. Чиновник призвал придать ситуацию огласке, чтобы не допустить вмешательства в запланированные на октябрь 2020 года выборы в литовский парламент. По его словам, проблему необходимо решать на самом высоком уровне.

Помощник главы КНБО сообщил журналисту Newsbalt о наличии доказательств приезда Евгения Пригожина в Литву. Слапсевичус заявил, что в распоряжении имеются фотографии. Снимки сделал человек, сопровождавший петербургского предпринимателя на протяжении целого дня в Литве, пояснил помощник Гайжаускаса. Политик выразил мнение, что вместо гостеприимства россиянина должны были «арестовать и отправить под суд!»

Звонок политика в редакцию прибалтийского СМИ дает намек, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к политическому скандалу.

Напомним, Евгений Пригожин привлек внимание литовских властей во время февральского визита. По официальной версии, самолет предпринимателя совершил аварийную посадку. Ремонтные работы должны были проводить специалисты Avia Solutions Group.

Источник издания Sobesednik опроверг эти данные. Он заявил, что бригады не выезжали на место, а Пригожин в период с 10 по 13 февраля проводил переговоры с политическими элитами. Сообщалось, что россиянин встречался с вице-премьером Министерства транспорта и связи Литвы Владиславом Кондратовичем. СМИ опубликовало фото, на котором видно, как человек, похожий на российского бизнесмена, входит в здание министерства по адресу проспект Гедимина,17.

Позднее, 19 февраля, председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас потребовал от внешнеполитического ведомства страны внести Евгения Пригожина в санкционные списки Европейского союза. В МИД Литвы обещали рассмотреть требование.

Петербургский предприниматель встретил положительно новость о происходящем в прибалтийском государстве. Он поблагодарил литовского политика и попросил уточнить, куда можно было бы направить соответствующее заявление.

Второй раз Евгений Пригожин прибыл в Литву 27 февраля. О визите российского бизнесмена сообщил наемный водитель. Издание Sobesednik связалось с сотрудником транспортной компании и уточнило маршрут Пригожина. Выяснилось, что предприниматель весь день колесил по Вильнюсу и даже попросил водителя сделать его фото возле литовского Сейма.