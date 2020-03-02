Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

16:56

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, имеющего прямой доступ к информации о политике президента Реджепа Эрдогана, заявило о применении турецкими военными «роев» ударных беспилотников.

Как сообщает РБК, БПЛА использовались для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии.

По словам источника, Турция использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, которые впервые в истории позволили взять под контроль столь большую территорию.

Сообщается, что десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, а также уничтожили несколько зенитно-ракетных комплексов.

Чарльз Листер, руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока (США), заметил, что Турция использует в Сирии только дроны, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО. Листер отметил, что ранее такое удавалось только Израилю.

Ранее также сообщалось, что вооруженные силы Турции атаковали при помощи дронов и артиллерии контролируемый правительственными войсками Сирии военный аэродром в провинции Алеппо. В результате этой операции объект стал «непригодным для использования».