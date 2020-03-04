«Лаборатория Касперского» приостановила работу офисов в Китае

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Офисы "Лаборатории Касперского" в Пекине, Тяньцзине и Шанхае временно закрыты из-за угрозы коронавируса.

"Для "Лаборатории Касперского" здоровье сотрудников имеет наивысший приоритет, компания предпринимает все доступные меры для нераспространения коронавируса. В связи с этим на данный момент мы приняли решение временно закрыть наши офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома", - приводит "Интерфакс" слова директора по работе с персоналом компании Марины Алексеевой.

Она отметила, что в других странах Азиатско-Тихоокеанский региона в компании установлен гибкий график работы, а в самих офисах коллегам раздают респираторные маски и санитайзеры.

Кроме этого, сотрудников попросили в ближайшее время воздержаться от командировок.