]]>
]]>
Главная В мире Новости

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

23:25 4.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Предыдущий кабинет Алексея Гончарука просуществовал всего шесть месяцев.

Сначала депутаты проголосовали списком за 13 кандидатур, предложенных самим новым премьером, а затем большинством голосов утвердили также двух министров из президентской квоты - иностранных дел и обороны, пишет ТАСС.

Таким образом, в новый кабинет на данный момент вошли 15 министров. Еще четыре кресла пока остаются вакантными - министра развития экономики и сельского хозяйства, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра образования и науки, а также министра культуры.

В новом составе кабинета вновь оказался глава МВД Арсен Аваков, который занимал этот пост еще в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Петре Порошенко. Свои должности сохранили также вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Новым главой МИД стал Дмитрий Кулеба, который в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Предыдущий министр иностранных дел Вадим Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Депутаты Верховной рады поддержали также инициативу Владимира Зеленского о назначении новым министром обороны страны генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана. Он входил ранее в рабочую подгруппу по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Среди новых имен можно выделить также министра финансов Игоря Уманского, который в свое время успел побывать советником у президентов Леонида Кучмы и Петра Порошенко.

Новым министром по делам ветеранов назначен Сергей Бессараб, министром молодежи и спорта - Вадим Гутцайт, министром здравоохранения - Илья Емец, министром социальной политики - Марина Лазебная, министром кабинета министров - Олег Немчинов, а министром развития общин и территорий - Алексей Чернышов.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.03.2020, 05:11
Гость: курс прежний

У украинских правительств главное направление это русофобия,под патронатом США.Как вчера сказал их депутат Рабинович,оккупанты хоть мост построили в Крым,а Украина ничего не строит.
Зато свидомые мечтают о развале России и присоединении по периметру границы некоторых территорий,если они на имеющейся территории ничего не делают,кроме продажи земли.
04.03.2020, 23:35
Гость: Как незалежных

не сади, всё равно получится полная "бандера" Украине.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации