Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза
Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Речь идет об Эстонии, Польше, Хорватии, Нидерландах, Румынии и Литве, которая возглавила объединение.
Страны-участницы подписали соглашение 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.
Лидер будет меняться по принципу ротации.
Отмечается, что еще семь стран присоединились к инициативе в статусе наблюдателей – Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.