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Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

15:07 5.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.

Речь идет об Эстонии, Польше, Хорватии, Нидерландах, Румынии и Литве, которая возглавила объединение.

Страны-участницы подписали соглашение 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.

Лидер будет меняться по принципу ротации.

Отмечается, что еще семь стран присоединились к инициативе в статусе наблюдателей – Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 20:45
Гость: Возьму я вещмешок

айфон и каску...
05.03.2020, 20:15
Гость: Просто это вы

для нас слишком ничтожны.
05.03.2020, 18:20
Гость: blog2038,.

В России как минимум две вещи наигромнейшего размера - территория и глупое высокомерие.
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