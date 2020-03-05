Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

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В Китай может прийти вторая волна заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

По словам Коулинг, беспрецедентные меры китайских властей по сдерживанию коронавирусной эпидемии принесли свои результаты: число число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются. Однако есть риск возникновения второй волны эпидемии.

"Китай уже сдержал первую волну эпидемии нового коронавируса на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна", - в частности, заявил Коулинг.

По его словам, еще не время говорить о том, что главная опасность миновала, так как пока "нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек