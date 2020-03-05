ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

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Российский банк ВЭБ.РФ сообщил, что украинские власти «в нарушение норм международного права» продали на аукционе Проминвестбанк (ПИБ, «дочка» ВЭБ.РФ). Сделка состоялась накануне, 4 марта, ее сумма составила 268,7 миллиона гривен (более 10,7 миллиона долларов).

Отмечается, что сделка прошла, несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций.

«Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Топ-менеджер корпорации также пообещал, что она будет добиваться компенсации потерь, причем за счет активов Украины в иностранных государствах. «На Украине нет права собственности, только право временного распоряжения активом, которое государство может забрать без решения суда или, как в нашем случае, вопреки решению международного арбитража», — резюмировал Краснов.

ПИБ практически весь 2019 год сворачивал бизнес, оставив в итоге одно отделение на Украине и значительно сократив баланс. Акционеры банка планировали в феврале принять решение о добровольной сдаче лицензии, но в последний момент передумали, решив по крайне мере на некоторое время сохранить присутствие на рынке Украины.