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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

12:43 5.03.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Российский банк ВЭБ.РФ сообщил, что украинские власти «в нарушение норм международного права» продали на аукционе Проминвестбанк (ПИБ, «дочка» ВЭБ.РФ). Сделка состоялась накануне, 4 марта, ее сумма составила 268,7 миллиона гривен (более 10,7 миллиона долларов).

Отмечается, что сделка прошла, несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций.

«Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Топ-менеджер корпорации также пообещал, что она будет добиваться компенсации потерь, причем за счет активов Украины в иностранных государствах. «На Украине нет права собственности, только право временного распоряжения активом, которое государство может забрать без решения суда или, как в нашем случае, вопреки решению международного арбитража», — резюмировал Краснов.

ПИБ практически весь 2019 год сворачивал бизнес, оставив в итоге одно отделение на Украине и значительно сократив баланс. Акционеры банка планировали в феврале принять решение о добровольной сдаче лицензии, но в последний момент передумали, решив по крайне мере на некоторое время сохранить присутствие на рынке Украины.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 16:22
Гость: Русский

...правильно.Проблемы для ВЭБа на украшке -создал ВВП, который "рекомендовал" банкирам не бросать экономику хохляндии на произвол судьбы. Вот и пусть ВВП сам лично и разбирается с проблемами ВЭБа
05.03.2020, 15:32
Гость: "Соучастник" вроде как "ни при чём"?

К тому бы претензии ВЭБ предъявил,
Кто Проминвестбанк "незаконно" купил:
Помимо торговки же был покупатель!
Его "обвинять" разве менее кстати?
05.03.2020, 14:27
Гость: личный опыт

Ничего удивительного в этой истории нет. После того как стокгольмский "арбитраж" присудил победу нафтогазу в споре с Газпромом с формулировкой "учитывая тяжелое финансовое положение украины", "решения" этого "арбитража" можно использовать только в качестве туалетной бумаги, что хохлы и продемонстрировали.
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