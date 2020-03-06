Банкиру Олегу Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США

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Российскому банкиру Олегу Тинькову может грозить до шести лет тюремного заключения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Отмечается, что ему предъявлено два обвинения: в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Поучивший в 1996 году американское гражданство Тиньков в 2003 году по собственной инициативе вышел из него, на этот момент его состояние оценивалось в $1 млрд. По американским законам при выходе из гражданства США он должен был заплатить налог с этой суммы, поскольку состояние считалось проданным по рыночной цене.

Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял $205 тыс., скрыв подлинную прибыль от акций на $1 млрд.

Второй пункт обвинения касается финансовой декларации за пять лет перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере $300 тыс.

Олег Тиньков был арестован в Лондоне на прошлой неделе. По каждому из предъявленных обвинений ему грозит по три года тюрьмы