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Банкиру Олегу Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США

07:27 6.03.2020
Олег Тиньков
Фото с сайта wikipedia.org
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Российскому банкиру Олегу Тинькову может грозить до шести лет тюремного заключения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Отмечается, что ему предъявлено два обвинения: в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. 

Поучивший в 1996 году американское гражданство Тиньков в 2003 году по собственной инициативе вышел из него, на этот момент его состояние оценивалось в $1 млрд. По американским законам при выходе из гражданства США он должен был заплатить налог с этой суммы, поскольку состояние считалось проданным по рыночной цене.

Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял $205 тыс., скрыв подлинную прибыль от акций на $1 млрд.

Второй пункт обвинения касается финансовой декларации за пять лет перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере $300 тыс.

Олег Тиньков был арестован в Лондоне на прошлой неделе. По каждому из предъявленных обвинений ему грозит по три года тюрьмы

Темы: США, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 15:47
Гость: Беглый

Это да! 200 миллионов он за свои выкручивания уже заплатил, а вот вопрос открыт, а в России бы один звонок секретарю Цап царапа и ещё бы приплатили бы за счёт россиян.
А тут такой оборот и реклама отличная для банка, это не проплаченых стражей закона на бесправных граждан травить.
Так, что и нас есть хорошие новости..
06.03.2020, 15:08
Гость: Алексей

С яичницей не договариваются перед завтраком, а кушают)))))
06.03.2020, 14:55
Гость: Свидетель

Приношу соболезнования всем кому хочется его видеть в цветной робе в пиндосии, самом большом гулаге в мире, где юриспруденция служит коммерции.Не ровня он шариковым и сумеет договориться.
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