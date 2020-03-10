Италия распространяет карантин на всю территорию

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Премьер Италии Джузеппе Конте из-за ситуации с коронавирусной инфекцией распространил карантинные меры на всю территорию страны, сообщает "Интерфакс".

Ранее ограничения на передвижения населения распространялись только на ряд северных провинций Италии. "Больше не будет одной "красной зоны". Ограничительные меры теперь коснутся всей Италии", - заявил он.

Новые меры получили название "Я остаюсь дома". Они вступают в силу с 10 марта. Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьёзных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы.

Общественный транспорт при этом будет работать в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работы.

Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований. Это означает, что, в частности, приостанавливаются матчи итальянской футбольной "Серии-А". Ограничения коснутся и любительского спорта. В частности, решено на время закрыть фитнес-центры.

Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.

В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом Covid-19.