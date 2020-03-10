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США начали вывод своих войск из Афганистана

11:32 10.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В минувший понедельник, 9 марта,  Соединенные Штаты начали  процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

"В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней", - отметил офицер.

По его словам, командование ВС США в Афганистане "принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) и "ИГ в Хорасане" (группировка, являющаяся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ), а также оказание поддержки национальным силам обороны и безопасности Афганистана".

"USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал", - заключил Леггетт.

Темы: Афганистан, США
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 15:41
Гость: blog2038,.

Сейчас американская групировка в Афганистане составляет 13,000 человек. В течении следующих 135-и дней он должна уменьшиться к 8,600 человек.
.
В 2015-м Россия начала сирийскую компанию 4,000-й группировкой.
Сколько российских в Сирии сейчас я найти не смог.
10.03.2020, 15:13
Гость: Нет, Гозман, нет

Сравнивать надо тенденции. А они очевидны - солнцеликий вляпывается всё больше и больше. Сирия, Ливия, Венесуэла ... А Трамп старается вылезти из всяких .оп мира.
10.03.2020, 14:16
Гость: Реплика

Сравниваете не сравнимое. Все наши "заморские авантюры" требуют во много раз меньше людей, чем у США останется только в одном Афганистане. И денег соответственно. Вы своему другу Дональду предложите вывести американские войска из Европы, из Японии и с сотен(!) других американских баз по всему миру. Тогда будете сравнивать с "солнцеликим".
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