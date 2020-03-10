США начали вывод своих войск из Афганистана

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В минувший понедельник, 9 марта, Соединенные Штаты начали процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта.

"В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней", - отметил офицер.

По его словам, командование ВС США в Афганистане "принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) и "ИГ в Хорасане" (группировка, являющаяся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ), а также оказание поддержки национальным силам обороны и безопасности Афганистана".

"USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал", - заключил Леггетт.