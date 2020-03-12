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Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Европы на 30 дней

07:21 12.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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С пятницы, 13 марта, на 30 дней США закрывают свои границы от приезжающих из всех стран Европы, кроме Великобритании.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее распортяжение подписал президент страны Дональд Трамп. Данные органичения введены в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Запрет на въезд в США из Евросоюза будет касаться граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние 14 дней перед прибытием в Соединенные Штаты. В список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Отмечается, что исключения будут сделаны только для американцев, которые должны будут пройти необходимые обследования. 

Трамп заявил, что Евросоюз не справился с предупреждением эпидемии, так как вовремя не приостановил сообщение с Китаем. "Мы предприняли спасительные меры в отношении Китая на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должные охрану здоровья и безопасность наших граждан", - заявил американский президент.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. "Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что эксперты ожидают роста числа как новых зараженных, так и смертей, связанных с коронавирусом. 

В свою очередь Россия объявила об ограничении авиасообщения с Италией, Францией, Германией и Испанией. При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.

В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4291 заболевший. Среди последних заболевших известный голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, которые заразились вирусом, находясь в Австралии.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула все сферы жизнедеятельности в мире. В затронотых вирусом странах отменяются культурные и спортивные мероприятия, закрываются места массового скопления людей, такие как рестораны, кафе, парикмахерские, фитнес-клубы.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 14:39
Гость: Хазин

" а есть что будем"? Ха мы даже трусы не шьем,пшеница ИМПОРТИРУЕТ ИЗ США.
12.03.2020, 14:10
Гость: Алексей

Много ещё интересных деталей всплывёт с этим вирусом в следующие дни и недели. А так же начавшаяся истерия паники в связи с этим. США это нужно в связи с выборами. То что им плевать на свое население ясно ещё было после 11 Сентября когда сами же снесли и подорвали башни близнецы в Нью Йорке.

Я вообще считаю что хорошо что не Ибола пошла в ход, или что то серьёзней, но этот вирус тоже сильно травмирует лёгкие примерно как туберкулёз. Совершенно возможно что и за экономического кризиса неначто содержать стариков, больных, бездомных и слабых на западе. И решили поступить "гуманно" списав это на Китайскую месть за введение пошлин на их товары. Все конечно возможно в этом мире.
Поэтому России надо таки от всех закрыться и жить себе как жил СССР. Будет реально лучше, сегодня есть возможность создать реальный социализм с элементами капитализма разумеется без олигархата. Заработает все от автопрома до науки и первые прилетим на Марс.
12.03.2020, 13:55
Гость: Алексей

Там все само развалится. Эта васальное правление страны трещит по швам. Европа из Малороссии не получается, проблемы теже что и в РФ в головах и сознании людей. Просто в Украине постоянно с наслаждением говорят о Европе и США особенно, СМИ и всякие депутаты. Представьте Хакамада или Новодворская (покойная) как президенты страны и СМИ трубящие одно и тоже, запад, запад, евроинтеграция, Европа, а вот они орда - РФ. И люди это 50% граждан страны стоит признать это повторяют.

Но вот вам могущие США в которых закрываются школы, не хватает масок, больные коронавирусом спокойно ходят по улицам и магазинам, потом их куда-то правда увозят если проверят. Пишется на военные базы типа. Зачем? Тоже не понятно.

Это глобальная провокация. Они надеялись что оно перебросится в Россию и за протяженной границы с Китаем. Но советская подготовка к ЧП всё-таки ещё осталась. И наши молодцы, службы сработали.

Этот вирус имеет очень интересную особенность, устойчивость к холодному климату, но быстрому угасанию в теплом климате. В самих США во Флориде где жарче всего всегда или теплее зимой, меньше всего случаев этой заразы. А штат Вашингтон и Нью Йорк лидирует в этих списках. Тоже интересная деталь.

Как и то что этот вирус оказывается склонен поражать лиц азиатской расы в 4 раза больше чем европейца или африканца. Так и кто тут подставил Китай? Они сами себя? США и Таивань провели деверсию в Вухане? Просто утечка? Китай мстит западу отправляя туда своих зараженых компрадоров и воров?
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