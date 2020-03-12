Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Европы на 30 дней

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С пятницы, 13 марта, на 30 дней США закрывают свои границы от приезжающих из всех стран Европы, кроме Великобритании.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее распортяжение подписал президент страны Дональд Трамп. Данные органичения введены в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Запрет на въезд в США из Евросоюза будет касаться граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние 14 дней перед прибытием в Соединенные Штаты. В список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Отмечается, что исключения будут сделаны только для американцев, которые должны будут пройти необходимые обследования.

Трамп заявил, что Евросоюз не справился с предупреждением эпидемии, так как вовремя не приостановил сообщение с Китаем. "Мы предприняли спасительные меры в отношении Китая на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должные охрану здоровья и безопасность наших граждан", - заявил американский президент.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. "Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что эксперты ожидают роста числа как новых зараженных, так и смертей, связанных с коронавирусом.

В свою очередь Россия объявила об ограничении авиасообщения с Италией, Францией, Германией и Испанией. При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.

В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4291 заболевший. Среди последних заболевших известный голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, которые заразились вирусом, находясь в Австралии.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула все сферы жизнедеятельности в мире. В затронотых вирусом странах отменяются культурные и спортивные мероприятия, закрываются места массового скопления людей, такие как рестораны, кафе, парикмахерские, фитнес-клубы.