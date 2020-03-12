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США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

09:11 12.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, пишет РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ. 

Отмечается, что американская авиация нанесла удары по базе ополчения в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар, нанесен материальный ущерю. 

В среду военная база Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России), подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу. Иракские силовики сообщили об обнаружении пусковой установки с тремя оставшимися в ней ракетами.

В пресс-службе коалиции сообщили, что во время ракетного обстрела лагеря Таджи погибли трое военнослужащих коалиции во главе с США. Их гражданство не указывается, однако ранее в СМИ появилась информация, что среди погибших один американец и двое британцев. Кроме того, еще 12 человек получили ранение во время обстрела.
По данным коалиции, всего по базе выпустили 18 реактивных снарядов. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.

Темы: Ирак, Сирия, США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 12:40
Гость: gvozd

а за расстрел вагнеровцев пендосы не ответили до сих пор..
рф святее папы римского - единственные кто соблюдает т.н. международное "право".
12.03.2020, 09:39
Гость: stalker

Иракскому ополчению давно пора обзавестись своими системами ПВО. А не быть мальчиками для битья. В качестве примера можно привести хуситов в Йемене. Вот тогда они смогут защитить себя от разного рода воздушных атак. Сегодня сообщили об очередной ракетной атаке американской базы в Ираке. Вот это хорошая новость.
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