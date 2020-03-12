США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

09:11

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, пишет РИА Новости со ссылкой на арабские СМИ.

Отмечается, что американская авиация нанесла удары по базе ополчения в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар, нанесен материальный ущерю.

В среду военная база Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России), подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу. Иракские силовики сообщили об обнаружении пусковой установки с тремя оставшимися в ней ракетами.

В пресс-службе коалиции сообщили, что во время ракетного обстрела лагеря Таджи погибли трое военнослужащих коалиции во главе с США. Их гражданство не указывается, однако ранее в СМИ появилась информация, что среди погибших один американец и двое британцев. Кроме того, еще 12 человек получили ранение во время обстрела.

По данным коалиции, всего по базе выпустили 18 реактивных снарядов. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.