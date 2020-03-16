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Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

14:45 16.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Крымские власти решили закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова и выступили с соответствующей инициативой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает в понедельник, 16 марта, агентство «Крыминформ».

«Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — сообщил Аксенов.

По его словам, реализацию этой инициативы он обсудил с начальником управления ФСБ по Крыму Леонидом Михайлюком и спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. Как отметил Аксенов, на пунктах пропуска наблюдается большой поток людей. Накануне на границе был усилен медицинский контроль. Глава региона объяснил, что жители Украины стремятся попасть в Крым из-за того, что на Украине медпомощь в полном объеме не оказывается. 

В Минздраве Украины сообщили, что, по данным на 16 марта, на территории страны было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. Украинское правительство на внеочередном заседании распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения новой инфекции.

Правительство РФ в понедельник приняло решение о частичном закрытии границы с Белоруссией на фоне распространения коронавируса.

Темы: Крым, Украина
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 22:49
Гость: охотничку:

..."как ласковая мать, от которого забрали"...
От теперь верю, что у тебя це- Эуропа!
16.03.2020, 21:33
Гость: сегодня 16 марта, и я

поздравляю народ Крыма с 6-й годовщиной возвращения Крыма Домой, в Россию!
Как хорошо, что для крымчан закончился навсегда тот мрак, который был эпизодом в истрии Крыма, эпизодом, когда крымчане вынуждены были пребывать в божэвiльной дэржавке.
16.03.2020, 21:13
Гость: Так и есть

Это ты имеешь ввиду Симферополь? Там действительно рельсы разобрали а в бывшем здании ж.д вокзала бомжи устроили притон.
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