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Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 147

16:03 18.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России число зараженных коронавирусом увеличилось за сутки до 147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

Из 33 новых случаев коронавирусной инфекции 31 зарегистрирован в Москве, еще по одному новому заболевшему находятся в Томской и Новосибирской областях. По данным оперативного штаба, 17,9 тысячи человек остаются под медицинским наблюдением.

Заразившихся поместили в инфекционные боксы. Кроме того, под медицинское наблюдение попадут и те, с кем контактировали инфицированные, — их также обследуют.

По данным штаба, по состоянию на 18 марта в России известно о 147 случаях заражения: коронавирус выявили у 144 россиян, двух граждан Китая и у одного итальянца. Всего под наблюдение врачей с начала 2020 года попали почти 57 тысяч человек.

Накануне, 17 марта, новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах. Это Самарская, Калининградская, Тверская, Тамбовская, Калужская, Нижегородская, Пензенская, Свердловская, Архангельская и Ярославская области, а также Красноярский край и республики Татарстан и Хакасия.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 00:29
Гость: Да уж,

Вот так и 147?! а не ошиблись, считая?
18.03.2020, 23:30
Гость: Оооо....

147.... ужас!!, мы фсе умрем.... кто нагнетает эту панику? От осложнений после простого гриппа умирает бОльшее количество людей( прости Господи)
18.03.2020, 22:24
Гость: таки-да

"Почему бы не потребовать одевать маски при входе в транспорт, торговую сеть и различные учреждения. Это формирует культуру здравосохранения даже при простом гриппе. Маска дешева и"-по закону в рф запрещено закрывать лица в общественных местах маками(права чеека давно молчат , иначе как большой брат на которого потрачено уйма милрд налогоплательщиков будет следить за своими подданными потенциально нарушающими все время что-то?) ,за ношение масок начали наказывать еще лет пять назад.
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