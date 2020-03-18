Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 147

16:03

В России число зараженных коронавирусом увеличилось за сутки до 147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

Из 33 новых случаев коронавирусной инфекции 31 зарегистрирован в Москве, еще по одному новому заболевшему находятся в Томской и Новосибирской областях. По данным оперативного штаба, 17,9 тысячи человек остаются под медицинским наблюдением.

Заразившихся поместили в инфекционные боксы. Кроме того, под медицинское наблюдение попадут и те, с кем контактировали инфицированные, — их также обследуют.

По данным штаба, по состоянию на 18 марта в России известно о 147 случаях заражения: коронавирус выявили у 144 россиян, двух граждан Китая и у одного итальянца. Всего под наблюдение врачей с начала 2020 года попали почти 57 тысяч человек.

Накануне, 17 марта, новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах. Это Самарская, Калининградская, Тверская, Тамбовская, Калужская, Нижегородская, Пензенская, Свердловская, Архангельская и Ярославская области, а также Красноярский край и республики Татарстан и Хакасия.