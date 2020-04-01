Российские либеральные правозащитники предпочли террористов похищенным в Ливии соотечественникам

12:40

Российские либералы и эксперты, которые считают себя правозащитниками, так и не вступились за двух российских социологов, незаконно удерживаемых в Триполи боевиками. Однако ежедневно выступают в защиту преступников

В мае 2019 года, двое социологов Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были задержаны в Ливии бандформированием из состава МВД ПНС. Сначала подозревали похищение, но потом причиной задержания указали вмешательство в выборы. Но в Ливии отсутствует даже закон о выборах. Никаких избирательных процессов тогда в стране не планировалось, как не планируется и сейчас.

Фото с сайта myseldon.com

Социологов до сих пор удерживают в частной тюрьме «Митига». Однако официальное обвинение всё ещё не предъявлено, а адвокатов к ним пустили один раз – спустя пять месяцев после похищения.

Ученые до сих пор находятся под стражей в нечеловеческих условиях, однако никто из либеральных журналистов и деятелей не требует их освобождения. Те самые либеральные силы, которые били себя в грудь и устраивали митинги у стен суда в поддержку участников «Сети», которых подозревают не только в подготовке серии терактов, но и в двойном убийстве, не проронили ни звука про российских ученых.

Вначале истории многие оппозиционные СМИ всё-таки отметились в деле социологов. Они перепечатали материалы западных коллег, согласившись с неофициальным обвинением.

После возникших вопрос о том, как можно влиять и мешать выборам, которых нет и не планируется, либеральная пресса ушла в тень. Так, Сергей Семенов, главный редактор «Медиазоны», ответил кратко: «Я вообще ничего не знаю об этом деле».

Александр Черкасов (председатель Совета ПЦ, член правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», сотрудник программы «Горячие точки», член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, журналист), в свою очередь, считает, что эта история не имеет отношения к российским правозащитникам: в Ливии его организация не имеет никаких полномочий, мандата и средств. Но на защиту террористов «Мемориал» их находит.

Напомним, «Мемориал» величает "политзаключенным" дагестанского журналиста Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма по части 4 статьи 205.1 УК РФ. А террориста из леворадикального движения «Народная самооборона», поддерживавшего украинский перерворот Азата Мифтахова называет "акционистом". Последний копировал некоторые жесты исламистов.

Особенно явно продемонстрировал двойные стандарты либералов Кирилл Семенов, руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам.

Он отметил, что нельзя однозначно сказать, преступали ли социологи ливийские законы и правильно ли поступило ПНС. Якобы в Триполи военное положение и там действуют несколько иные правила, и если уж социологи нарушили какие-то правила, то просто так их не освободят.

Выходит, что когда дело касается выпадов в адрес российских силовиков и власти или хайпа вокруг защиты террористов, то и митинг можно устроить, и статьями разразиться. А вот когда действительно нужно защитить плененных ученых, то это задача кого угодно - МИД, адвокатов лишь бы их, либералов, не трогали, не их это дело.

