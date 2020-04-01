Коалиция Зеленского-Порошенко: на Украине ради диктата МВФ вытерли ноги о народ и Конституцию

Власть Владимира Зеленского сыпется вместе с экономикой Незалежной



Фото с сайта president.gov.ua

Президент Украины, получивший весной 2019 года невиданный ранее кредит доверия от населения «самостийной державы», вытер ноги о ценности и устремления своего электората.

Официальный Киев не хочет признавать этого, но экономика Украины перешла в стадию коллапса. Промышленность снижется восьмой месяц, а с нового года начал падать ВВП. Однако решающий удар ей сейчас наносит пандемия коронавируса.

Иностранные государства, из которых украинские гастарбайтеры годами отправляли в Незалежную валюту, ввели жесткие карантинные меры. И теперь Украина лишилась миллиардов «живых» долларов и евро, позволявших платить по международным кредитам и покупать энергоносители.

Международный валютный фонд в свою очередь хорошо прочувствовал ситуацию и взял Зеленского за горло. У украинского лидера был выбор – объявлять дефолт и пытаться пережить кризис за счет остатков старых заимствований, или брать в долг для того, чтобы все-таки отдавать старые кредиты.

Часть команды Зеленского, ориентированная на приведшего комика в президентское кресло олигарха Игоря Коломойского, уже давно готовила почву для дефолта. Однако акции самого Коломойского на украинском политическом Олимпе в последнее время резко упали, а позиции подконтрольных западному спекулятивному капиталу «соросят» существенно укрепились. Заставлять же Киев работать под диктовку МВФ – это одна из основных задач «птенцов гнезда Соросова».

МВФ выдвинул ряд условий, фактически лишающих Киев международно-политической субъектности: речь идет, в частности, о снятии моратория на продажу земли на фоне экономического кризиса и об официальном закреплении практики незаконного изъятия финансовых учреждений. И Зеленский, который всего год назад в ходе своей кампании намекавший электорату, что пошлет МВФ далеко и надолго – согласился на унизительные условия кредиторов.

Учитывая настроения в пропрезидентской партии «Слуга народа», было сразу ясно, что с капитуляцией перед МВФ будут проблемы. Однако вряд ли Зеленский рассчитывал, что все зайдет так далеко.

В ходе сессии украинского парламента, начавшейся 30 марта, стало ясно, что «прозеленковского» монобольшинства в Раде, которое ранее обеспечивалось голосами фракции «Слуги народа» - больше нет. Рада не смогла провести назначения пролоббированных олигархами и «соросятами» нескольких министерских кандидатур, а также – внести изменения в бюджет, предполагающие фактически изъятие денег у регионов и передачу их центру.

В итоге в парламент прибыл сам Зеленский. Согласно инсайдерской информации, опубликованной в киевских СМИ, он провел переговоры с экс-президентом Петром Порошенко, после чего голосование за инициативы МВФ и олигархов пошли, как по маслу. За них голосовала «просоросовская» часть «Слуги народа» и стоящие фактически на неонацистских позициях «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

При этом были допущены все мыслимые и немыслимые нарушения.

Оппозиционные депутаты буквально кричали, что в зале находится не более половины формально зарегистрированных народных избранников, но на это внимания никто не обращал. Более сотни «карточек» спокойно голосовали и без своих хозяев. А подконтрольный Зеленскому президиум так же спокойно закрывал на это глаза. Не было оформлено должным образом и продление сессии на ночь 31 марта.

В итоге на Украине бы принят закон, позволяющий с 2021 года скупать землю на подставных физических лиц, а с 2024 года – на юридических лиц, де-факто находящихся под контролем иностранных структур.

Оппозиционеры попытаются заблокировать закон в конституционном суде, однако не факт, что из этого что-то выйдет.

Бюджет Украины по результатам голосования 30 марта переписан в интересах Зеленского и силовиков, а министром финансов назначен Сергей Марченко, некогда работавший на команду Виктора Януковича, но затем перебежавший в правительство Порошенко-Гройсмана.

Но что самое важное, по словам ряда украинских политиков и журналистов, экс-президент Петр Порошенко негласно освобожден от ответственности по целому ряду уголовных дел, фигурантом которых он является.

А об людей, голосовавших в 2019 году против нацизма и коррупции Порошенко, просто вытерли ноги. Зеленский, использовавший протестные настроения, чтобы прийти к власти, развернул на 180 градусов свой политический курс и сформировал коалицию с теми, кого не так давно обещал посадить.

Народ, проголосовавший за защиту прав русского языка и прекращение войны, получил вместо этого тотальную украинизацию и конфронтационный курс в отношении Донбасса.

И с моральной, и с юридической точки зрения на Украине произошел новый переворот. Сторонники курса, против которого проголосовали 73% жителей Незалежной, захватили власть, в очередной раз наплевав на конституцию и законы.

Думают ли они о том, что МВФ не дарит деньги, а дает в долг, и после погашения старых кредитов от полученных траншей останутся только воспоминания? Конечно, думают. И прекрасно это осознают.

Как осознают они и то, что отдавать эти долги будут не они, а те самые украинцы, которые практически безмолвно наблюдают за происходящим... И самый главный вопрос теперь – хватит ли у украинцев воли нарушить это безмолвие и все-таки изменить свое будущее?