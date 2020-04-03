В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

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США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Ранее Россия предложила Генассамблее принять Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом. Документ признавал лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Согласно тексту, государства соглашаются сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением COVID-19.

Кроме того, документ призывал страны оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН. Еще 28 государств — членов ООН стали соавторами этой декларации.

"Как известно, консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", — рассказали в российском поспредстве.

"В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах", — отметили представители России.

В комментарии говорится, что Москва хотела бы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования своего проекта Декларации со стороны ЕС, США и Великобритании.

Несмотря на то, что предложенная Россией Декларация была заблокирована небольшой группой государств, российская сторона продолжит координацию с единомышленниками по этому вопросу, отмечается в комментарии.