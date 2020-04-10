Украина лишится «безвиза»: 5 причин не пускать украинцев в ЕС по окончании пандемии

18:40

Запад использует пандемию коронавируса, чтобы менять правила игры и отказываться от ранее принятых практик

Это относится и к выдворению на родину гастарбайтеров из стран Восточной Европы, в том числе украинцев, пребывавших в ЕС в рамках безвизового режима. Не факт, что по окончании пандемии заробитчане снова смогут свободно ездить в Европу: за последние годы у европейцев накопилось слишком много оснований так и не вернуть Украине «безвиз».

Фото с сайта glavred.info

1. Украина — канал переправки нелегальных мигрантов

Получение Киевом безвизового режима с барского плеча Брюсселя стало приятным сюрпризом для иностранцев, желающих «теневыми способами» отправиться на заработки в ЕС. Так, в марте 2019 года было выявлено, что 35 граждан Украины занималось переправкой в Евросоюз нелегальных мигрантов из государств Юго-Восточной Азии. Их собирали на перевалочных пунктах в Одессе и Киеве, после чего доставляли в Закарпатье, откуда нелегалов успешно переправляли через границу.

Безусловно, это далеко не единственный канал, по которому нелегальные мигранты попадают через Украину в ЕС.

Так, по данным миграционной службы Незалежной, только в 2018 году украинские пограничники задержали порядка 3 тысяч нелегальных мигрантов, что на треть больше, чем в 2017 году.

Отметим, что зачастую нелегалами становятся также и граждане Украины. К примеру, в Чешской Республике в 2018 году из 3,8 тысячи работавших в стране нелегальных иностранцев 80% были именно украинцами.

2. Преступления украинских мигрантов

В связи с введением безвизового режима заметно увеличилось количество украинских заробитчан в Евросоюзе. Но отнюдь не все из них находят в Европе свое светлое будущее. Более того, некоторым приходится вставать на криминальный путь.

По мнению председателя защищающего в Польше права украинцев профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, повышенная преступность в среде украинских мигрантов обусловлена злоупотреблением алкогольными напитками.

Этого мнения придерживается также житель Львова Владислав Тарнавский, проработавший в Польше несколько лет: «Чаще всего сюда приезжают жители сел без образования. Им нечем заняться в нерабочее время. <...> Сначала выпьют, потом выясняют отношения».

3. Экспорт неонацизма из Украины

Уже ни для кого на Западе не является секретом, что отдельный отряд специального назначения «Азов» (запрещен в РФ — прим. ред.) носит ярко выраженную нацистскую окраску. Недаром Конгресс Соединенных Штатов запретил Министерству обороны Украины вооружать или тренировать полк «Азов» из-за присутствия в нем нацистов.

Однако это нисколько не мешает налаживанию взаимоотношений украинских ультраправых с идеологическими побратимами из Европейского союза. Еще в ходе конфликта в Донбассе неонацистское подразделение «Азов» активно привлекало в свои ряды правых радикалов, желавших повоевать на Востоке Украины. После некоторого затишья на фронте связи с украинскими националистами не оборвались.

По-прежнему существует реальное взаимодействие между неонацистскими организациями Украины и ультраправыми из Германии, Италии, Хорватии, Польши и Прибалтийских республик.

Однако сотрудничество правых радикалов не ограничивается совместными конференциями, форумами и встречами, которые могут кому-то показаться вполне безобидными. То, что украинский национализм является реальной угрозой для европейского спокойствия, стало абсолютно ясно в июле 2019 года. Тогда было совершено покушение на Маттео Сальвини, занимавшего пост главы МВД Италии. Незадолго до этого он получал многочисленные угрозы от украинских ультраправых.

В результате расследования была обезврежена боевая группа, имевшая опыт военных действий в Донбассе на стороне Киева.

Были обнаружены неонацистские регалии и значительное количество огнестрельного оружия, включая ракету «воздух-воздух».

4. Постоянные скандалы Киева с европейскими «партнерами»

Несмотря на введение безвизового режима, взаимоотношения Украины со многими европейскими странами являются отнюдь не такими безоблачными, как это хотели бы преподнести украинские политики.

Киевские власти сумели за последние годы испортить отношения практически со всеми соседями Украины.

Разногласия с Будапештом связаны с проблемой закарпатских венгров, чьи права на образование на родном языке ущемлялись на территории постмайданной Украины. Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, вступившего в силу 28 сентября 2017 года.

Недаром министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро в открытую заявил летом 2019 года о том, что Петр Порошенко проводил антивенгерскую политику, так как принятые при нем законы о языке и образовании нарушают права венгерской общины. Подобные выпады в свой адрес Киев принимает крайне болезненно.

Не лучше обстоят дипломатические отношения с Польшей.

Варшава не может спокойно смотреть на то, что у восточного соседа продолжает популяризироваться бандеровская идеология, которая в годы Второй мировой войны привела к массовому уничтожению поляков Галичины и Волыни.

Так, Польша официально осудила шествие, которое прошло по случаю дня рождения Степана Бандеры 1 января 2020 года. Однако Киев не обращает внимание на недовольство польских властей. Еще в конце 2018 года Верховная рада одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения организатора украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.

5. Киев не хочет слезать с трубы

После распада СССР Украина, пользуясь географическим положением, привыкла к роли транзитера российского газа. Однако резкое ухудшение отношений Москвы и Киева привело к реализации проектов, направленных на строительство газопроводов в Европу в обход нестабильного соседа.

Конечно, это не устроило украинские власти, которые не пожелали терять серьезный источник прибыли. Поэтому Украина сегодня является ярым противником строительства «Северного потока — 2».

Однако тем самым Киев идет в открытое противостояние не только с Москвой, но и с Берлином, чей голос в Евросоюзе очень важен.

Германия, понимая выгоду для себя в результате реализации проекта, уже продемонстрировала, что ради его успешного завершения готова идти на конфликт даже с США. Чего уж тогда ждать Украине?

Вполне возможно, что слишком активные протесты из Киева скажутся на безвизовом режиме.

Автор: Михаил Кришталь