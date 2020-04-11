Китай направил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19

14:04

Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении китайского МИД.

Группу сформировал госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Она вылетела в Россию утром 11 апреля.

"Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретенные в период борьбы в стране с эпидемией COVID-19", — цитирует РИА Новости представителя российского генконсульства в Харбине.

Китайские специалисты привезут с собой несколько тонн медицинских средств защиты и оборудования, которые безвозмездно передала России провинция Хэйлунцзян.

В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.

В Китае, откуда началось распространение заболевания, некоторое время назад объявили об окончании эпидемии. Однако теперь в стране нарастает число завозных случаев, поскольку китайские граждане возвращаются на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.