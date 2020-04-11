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Китай направил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19

14:04 11.04.2020
Фото с сайта newstes.ru

Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении китайского МИД.

Группу сформировал госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Она вылетела в Россию утром 11 апреля.

"Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретенные в период борьбы в стране с эпидемией COVID-19", — цитирует РИА Новости  представителя российского генконсульства в Харбине.

Китайские специалисты привезут с собой несколько тонн медицинских средств защиты и оборудования, которые безвозмездно передала России провинция Хэйлунцзян.

В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.

В Китае, откуда началось распространение заболевания, некоторое время назад объявили об окончании эпидемии. Однако теперь в стране нарастает число завозных случаев, поскольку китайские граждане возвращаются на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Темы: Коронавирус, Китай
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Комментарии читателей
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11.04.2020, 20:38
Гость: Американец

Лидеры США и ЕС обвиняют Россию в проведении кампании дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

В интервью «Голосу Америки» Питер Стано прокомментировал российскую компанию дезинформации:

Вы можете найти абсолютно все нарративы дезинформации, которую использует Россия. Просто дайте волю воображению, и вы найдете пример такой дезинформации.

Например, связанные с Россией медиа утверждали, что новости о распространении коронавируса – фейк, поскольку коронавируса не существует. Через несколько дней те же медиа сообщили, что, на самом деле, это смертельная угроза человечеству и речь идет о конце света.

Постепенно это развилось в нарратив о конце Евросоюза, поскольку распадается Шенгенская зона, европейские государства не демонстрируют ни малейшей солидарности и не помогают друг другу. «ЕС разваливается, это конец Запада», «коронавирус – это биологическое оружие, созданное в военных лабораториях» – и здесь вы снова можете выбирать: «в военных лабораториях» США, Великобритании, также упоминался Китай и страны Запада.

У них большой арсенал лжи. Иногда это даже не обязательно должен быть фейк. Это может быть противоречивая информация, чье-то мнение... Но их цель – наводнить противоречиями информационное пространство и социальные сети, чтобы запутать людей и ослабить их уверенность в себе.
11.04.2020, 20:37
Гость: Американец

Более пяти тысяч американцев присоединились к коллективному иску в адрес правительства Китая с требованием компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом, сообщает Голос Америки.

Граждане США утверждают, что они "понесли огромные потери" из-за "халатности Китая, допустившего распространение вируса по всему миру".

По подсчетам экспертов, сумма затребованой компенсации может составить около 1,2 трлн долларов.

Аналитики утверждают, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб от вспышки, поскольку "умышленно скрыл информацию от ВОЗ", что является нарушением Международных медико-санитарных норм.

Накануне в США заявили, что от коронавируса в стране ежедневно умирает больше людей, чем от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний.

В то ж е время в самом Китае, в регионе Ухань отпраздновали завершение карантина, который отменили из-за преодоления всышки коронавируса.
11.04.2020, 19:26
Гость: личный опыт

Это китайцы под шумок пандемии просто свое население цивилизуют, за что им особый респект и уважуха, плюс увеличивают рынок сбыта обычной сельхозпродукции в т.ч. и импортной из России, других стран.
Вдобавок, реши пиндосня еще раз каким-нить вирусом Китай заразить, сделать это будет гораздо сложнее, отмазки, типо, "змея съела мышь, а китаец змею и заболел" не прокатят.
Пиндосню тогда за ушко да на солнышко.
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