Более 20 граждан КНР вернулись домой из России с коронавирусом

10:03

В китайской провинции Хэйлунцзян в минувшую субботу было выявлено 21 человек, инфицированных коронавирусом.

Все зараженные приехали в город Суйфэньхэ из Москвы через Владивосток. Они прилетели рейсами российских авиакомпаний и отправились на пограничный пункт пропуска на машинах.

Общее число инфицированных, прибывших из России, достигло 198 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Комитет здравоохранения провинции Хэйлунцзян.

Для жителей Суйфэньхэ ввели режим "сидим дома", чтобы предотвратить распространение вируса.

Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 99 случаев заражения коронавирусом. 97 из них – у людей, приехавших из-за границы.