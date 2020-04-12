В США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах

13:04

Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Последним штатом был Вайоминг.

Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир в Twitter, впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США. Декларация о чрезвычайной ситуации позволяет властям штатов получить средства федерального правительства на борьбу с распространением инфекции, пишет "Коммерсант".

"Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелой ситуации, как в некоторых штатах, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся",— сказал губернатор Вайоминга Марк Гордон.

В США с начала пандемии COVID-19 умерли 20 071 человек, более 6 тыс. из них — в штате Нью-Йорк. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса. По количеству заразившихся США также на первом месте — 519 453 человек.