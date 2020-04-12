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В США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах

13:04 12.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Последним штатом был Вайоминг.

Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир в Twitter, впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США. Декларация о чрезвычайной ситуации позволяет властям штатов получить средства федерального правительства на борьбу с распространением инфекции, пишет "Коммерсант".

"Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелой ситуации, как в некоторых штатах, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся",— сказал губернатор Вайоминга Марк Гордон.

В США с начала пандемии COVID-19 умерли 20 071 человек, более 6 тыс. из них — в штате Нью-Йорк. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса. По количеству заразившихся США также на первом месте — 519 453 человек.

Темы: Коронавирус, США
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Комментарии читателей
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12.04.2020, 19:17
Гость: Американец

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп поздравили американцев с Пасхой.

Отметив, что в этом году этот праздник отмечается в трудное для страны время, они выразили надежду, что он наполняет людей радостью и любовью, присущими этому «святейшему дню».

«В то время, как наша страна в последние несколько недель столкнулась с уникальными вызовами в связи с коронавирусом, мы обращаемся к Богу за наставлениями, утешением и надеждой, – говорится в обращении четы Трампов. – На протяжении этого трудного периода мы стали свидетелями того, как главные устои христианства – любовь, сострадание и доброта – отражаются во многих актах мужества, сострадания и заботы, проявляемых американским народом».

«Великое множество американцев бескорыстно отвечают на призывы о помощи в своих общинах и идут на экстраординарные шаги, чтобы помочь ближним в трудные времена», – говорится далее в обращении.
12.04.2020, 18:11
Гость: dloc

...правой руки Рокфеллеров и левой ноги Ротшильдов. Насмешил)
Этот вариант развития событий нельзя исключать. Тебе в лоб никто ничего не скажет, не откроет глаза. Можно судить лишь по масштабам, процессу и следствию.
12.04.2020, 17:59
Гость: Самым нееврейским штатом считается Вайоминг

Но Марк Гордон и здесь начальник.
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